Koliko dugo oprana odjeća može ostati u mašini za veš, a da je ne morate ponovo prati?

Vjerovatno se to i vama nekad desilo. Stavite veš u mašinu za veš, zaokupite se drugim kućnim poslovima i obavezama, i na kraju zaboravite da izvadite veš iz mašine. Koliko dugo oprana odjeća može tako da ostane, a da ne morate ponovo da je perete?

Sada niste sigurni da li treba ponovo da operete stvari ili da li možete da ih stavite da se osuše. Zapravo sve zavisi od toga koliko dugo oprana odjeća je bila u mašini.

Ona čak savjetuje samo ispiranje bez upotrebe deterdženta. Međutim, najbolje da sami procijenite da li treba da koristite prašak ili će biti dovoljna obična voda. Ako odjeća nije upila nikakav miris, možete je staviti da se osuši, kaže Forte.

Ako se oprana odjeća ostavi u mašini duže od jedne noći, stvari na vrhu mogu početi da se suše i postaju krute. Može da se razvije i neprijatan buđav miris. U svakom slučaju, ako se čista odeća i drugi veš ostave u mašini duže od jedne noći, najbolje je ponovo ih oprati na brzom ciklusu, bez obzira na to da li su razvili miris ili djeluju kruto.

Prije svega treba da znate da li sama mašina sadrži bakterije i buđ. Da li je prljava ili se iz nje širi neprijatan miris kada je prazna. Ukoliko je to slučaj, veš koji odmah izvadite poslije pranja imaće takođe neprijatan miris. Ovaj miris će biti još izraženiji ukoliko takvu odjeću ostavite nekoliko sati neraširenu.

Facebook komentari