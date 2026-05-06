Zašto nikada ne biste trebali sjediti prekriženih nogu

Osteopatkinja Anita Joshi, koja ima dvije decenije kliničkog iskustva, objasnila je da je glavni problem u asimetriji. Kada se sjedi prekriženih nogu, jedan kuk se rotira dok drugi ostaje u neutralnijem položaju pa jedna strana karlice, kuka i donjeg dijela leđa radi drugačije od druge.

Ona je za Metro također kazala da takva neravnoteža s vremenom može doprinijeti zategnutosti mišića oko kukova, neujednačenom opterećenju donjeg dijela kičme i nelagodi koju ljudi često ne povežu odmah s načinom na koji sjede.

Stručnjakinja upozorava i na utjecaj na cirkulaciju. Prebacivanje noge preko koljena može privremeno povećati krvni pritisak, jer gornja noga vrši pritisak na vene donje noge.

Kao bolju osnovu za sjedenje navela je položaj u kojem su oba stopala ravno na podu, koljena približno u visini kukova ili niže, a donji dio leđa lagano oslonjen. Ipak, naglašava da je od “savršenog” položaja važnije redovno mijenjanje držanja.

„Važnije od pronalaska ‘savršenog’ položaja jeste da ga redovno mijenjate. Čak i ako to znači da prebacite težinu, ispružite noge ili ustanete na nekoliko minuta svakih 30 do 40 minuta”, rekla je Joshi.

Ona ističe da problem nije samo u načinu sjedenja nego u dugotrajnoj nepokretnosti, jer tada mišići počinju da se zamaraju, cirkulacija usporava, a zglobovi ne dobijaju kretanje koje im je potrebno da ostanu zdravi.

