Iz Veleža odgovorili negatorima države: “Jedna si jedina, moja domovina”

“Navijači” domaće ekipe su tokom intoniranja himne gromoglasno zviždali i pjevali pjesmu “J**** te Bosno, j**** te ja, Hrvatska moja domovina”, čime su još jednom pokazali svoj primitivizam.

Samo dan kasnije nakon utakmice Pod Bijelim brijegom uslijedila je patriotska objava iz Veleža.Rođeni su objavili fotogaleriju na kojoj većina njihovih igrača drži ruku na srcu za vrijeme intoniranja himne, baš onako kako bi i trebalo.

“Jedna si jedina, moja domovina, jedna si jedina, Bosna i Hercegovina”, stihovi su popularne pjesme koju su objavili Rođeni,piše Vijesti

Podsjetimo, Zrinjski je slavio u prvoj utakmici finala Kupa BiH sa 1:0 golom Bilbije. Revanš se igra u narednu srijedu na Areni Rođeni.

