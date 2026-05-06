Udarna vijest: Hantavirus s kruzera stigao u Evropu?! Stjuardesa hospitalizovana

Bila je u kontaktu sa 69-godišnjom Holanđankom koja je izgubila život od virusa, a koja je bila na spornom kruzeru. Stjuardesa je u izolaciji u bolničkom centru Amsterdam UMC sa blagim simptomima. Trenutno se testira na hantavirus, potvrdilo je Ministarstvo javnog zdravlja za “RTL News”.

Podsjetimo, Holanđanka je izgubila život od hantavirusa u bolnici u Johanesburgu 26. aprila. Dan ranije, bila je u avionu KLM na međunarodnom aerodromu “kratko vrijeme” prije nego što ju je osoblje KLM zamolilo da se iskrca jer je bila bolesna.

Nakon što je žena izvedena iz aviona, on je poletio iz Johanesburga za Amsterdam 25. aprila u 23:15. Stjuardesa, koja je sada hospitalizovana u Amsterdamu, radila je na tom letu. Ona se testira na virus.

Holandska zdravstvena služba GGD je radila na kontaktiranju svih putnika na letu, upozoravajući ih da obrate pažnju na simptome. Zdravstvena služba još nije izdala nikakve konkretne savjete o tome šta putnici treba da urade ako počnu da pokazuju simptome.

