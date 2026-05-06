Panika: Oko 40 putnika pobjeglo sa kruzera smrti, svi ih traže

Objavljeno prije 59 minuta

Oko 40 putnika sa kruzera pogođenog epidemijom hantavirusa ranije se iskrcalo na ostrvu Sveta Jelena u južnom Atlantskom okeanu, saopštili su holandski zvaničnici.

Holandsko Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su među putnicima koji su napustili brod i supruga jednog Holanđanina koji je preminuo tokom putovanja, kao i još dvije osobe koje su već bile pod medicinskim nadzorom ili hospitalizovane zbog hantavirusa, prenio je AP.

Ministar vanjskih poslova Holandije Tom Berendsen u pismu parlamentu je potvrdio da su se putnici iskrcali tokom zaustavljanja na udaljenom ostrvu, ali nije precizirano gdje se oni trenutno nalaze,pišu Vijesti

Zdravstvene i diplomatske službe nastavljaju da prate situaciju i koordiniraju dalje korake u vezi sa putnicima i brodom.


