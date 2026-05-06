Šta horoskop donosi za drugu polovinu godine: Povoljan period za 4 znaka

Astrolozi ovaj segment godine nazivaju i periodom jasnih odluka. Naglasak je na suočavanju sa realnošću, završavanju nedovršenih situacija i prestanku odlaganja važnih životnih poteza. U fokusu su odnosi, posao i lične ambicije, ali bez prostora za polovična rješenja.

U emotivnom smislu, predviđa se jačanje kriterijuma. Odnosi koji nemaju stabilnu osnovu mogu doći do kraja ili se prirodno udaljiti, dok se oni čvršći dodatno učvršćuju.

U poslovnoj sferi očekuje se prelazak sa “eksperimentisanja” na konkretnu specijalizaciju i jasnije definisane ciljeve.

Posebno se izdvajaju četiri znaka koja bi, prema ovim tumačenjima, mogla osjetiti povoljniji razvoj događaja u tom periodu:

1 – Lav ulazi u fazu povećane vidljivosti i lične afirmacije. Nakon dužeg perioda pripreme ili čekanja, mnogi pripadnici ovog znaka mogu dobiti priliku da preuzmu vodeće uloge ili započnu projekte koji ih stavljaju u prvi plan.

2 – Škorpija prolazi kroz period finansijskog i ličnog stabilizovanja. Naglašava se sposobnost donošenja teških, ali dugoročno ispravnih odluka koje donose konkretne rezultate.

3 – Bik ulazi u fazu “naplate truda”, gdje se raniji rad i strpljenje počinju konkretno isplaćivati kroz materijalnu i životnu stabilnost.

4 – Vodolija može očekivati neočekivane, ali pozitivne preokrete. Novi kontakti, ideje i prilike dolaze naglo, ali otvaraju prostor za značajne promjene pravca.

U širem smislu, druga polovina 2026. godine u astrološkim interpretacijama ne opisuje se kao lak ili težak period, već kao vrijeme u kojem se jasno razdvaja ono što ostaje od onoga što odlazi — uz poruku da se stabilnost gradi kroz konkretne odluke, a ne kroz odlaganje, prenose Nezav

