OVAN

Dnevni horoskop za 4. maj 2026. godine predviđa vam dinamičan početak radne nedelje. Na poslu se vaša odlučnost isplaćuje jer uspevate da nametnete svoj tempo drugima. U ljubavi, situacija se zahuktava sa osobom koju viđate svakodnevno, varnice su očigledne. Zdravlje je odlično, ali čuvajte energiju za popodnevne sate.

BIK

Danas ste usmereni na praktične rezultate i ništa ne može da vas pomeri s puta. Na poslu završavate dugotrajan proces i osećate veliko zadovoljstvo. U ljubavi, stabilnost i mir su vam prioritet, pa ćete izbegavati svaku vrstu drame. Pripazite na grlo, pijte toplije napitke.

BLIZANCI

Vaše prilagođavanje danas dolazi do punog izražaja. Na poslu se menjaju prioriteti, a vi se snalazite bolje od svih ostalih kolega. U ljubavi, flert putem poruka donosi vam uzbuđenje koje vam je nedostajalo. Zdravlje je stabilno, ali vam je potreban kvalitetniji odmor.

RAK

Danas ste veoma brižni i posvećeni ljudima oko sebe. Na poslu stvarate prijatnu atmosferu, što doprinosi produktivnosti celog tima. U ljubavi, otvoreno pokazivanje emocija doneće vam mir kojem težite. Obratite pažnju na varenje, birajte laganiju hranu.

LAV

Dnevni horoskop za 4. maj 2026. godine kaže da je danas dan za preuzimanje glavne uloge. Na poslu briljirate u prezentaciji ili javnom nastupu, privlačeći pažnju bitnih ljudi. U ljubavi, vaša strastvena priroda je naglašena i spremni ste na odvažan potez. Zdravlje je stabilno, osećate se poletno.

DEVICA

Danas ste fokusirani na organizaciju i planiranje budžeta za ceo mesec. Na poslu vaša preciznost oduševljava nadređene, pa možete da očekujete nove povlastice. U ljubavi, partner ceni vaš trud oko zajedničkog doma. Moguća je blaga ukočenost vrata, uradite par vežbi istezanja.

VAGA

Dnevni horoskop za 4. maj 2026. godine donosi vam nove društvene kontakte koji će biti korisni za karijeru. Na poslu je komunikacija ključ uspeha, pa nemojte da oklevate da pitate sve što vam nije jasno. U ljubavi, harmoničan odnos sa partnerom puni vam baterije. Više spavajte.

ŠKORPIJA

Danas ste veoma fokusirani na ciljeve i ne dozvoljavate nikome da vas uspori. Na poslu se vaša strategija pokazuje kao najefikasnija, što vam donosi autoritet. U ljubavi, duboki razgovori o budućnosti jačaju vašu vezu. Puni ste energije, idealno je vreme za sport.

STRELAC

Danas se osećate slobodno i spremno za nove avanture. Na poslu dobijate priliku da radite na nečemu što vas iskreno zanima i inspiriše. U ljubavi, vaš šarm privlači zanimljive ljude, ali vi tražite nekoga sa dubinom. Ne ignorišite znakove iscrpljenosti.

JARAC

Danas ste uzor kolegama zbog svoje istrajnosti i mira kojim zračite. Na poslu se vaši dugoročni napori konačno materijalizuju kroz konkretan uspeh. U ljubavi, pouzdanost je ono što partner najviše voli kod vas, pa to i naglasite. Obratite pažnju na zube i kosti.

VODOLIJA

Vaše ideje danas nailaze na plodno tlo i dobijate podršku za njihovu realizaciju. Na poslu ste korak ispred ostalih, što vam donosi prednost u pregovorima. U ljubavi, neobičan pristup rešavanju problema oduševiće vašeg partnera. Odmarajte oči.,piše Mondo

RIBE

Dnevni horoskop za 4. maj 2026. godine kaže da je danas dan za empatiju i pomaganje drugima. Na poslu se oslonite na svoj osećaj jer vas on nikada ne vara u proceni ljudi. U ljubavi, romantična poruka ili poziv promeniće vam raspoloženje na bolje. Više šetajte, prijaće vam kretanje.

