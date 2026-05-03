Upadaju u zlatan period u maju, imat će para kao salate: Maj donosi finansijske preokrete za 2 znaka, konačno stiže lova

Prema astrološkim tumačenjima, maj 2026. godine donosi snažne finansijske prilike za pojedine horoskopske znakove, a posebno se izdvajaju tri znaka kojima bi ovaj period mogao da donese novac, poslovni napredak, poklone i širenje imovine. Astrologi smatraju da promjene na nebu, posebno prelazak planeta i završetak određenih astroloških ciklusa, stvaraju povoljnije okolnosti za finansijsku stabilnost i dugoročni rast.

Početak maja obeležava snažna energija Bika, zemljanog znaka koji se tradicionalno povezuje sa novcem, sigurnošću i materijalnim vrednostima. Ovaj period mnogima donosi potrebu da usmere pažnju na praktične odluke, štednju, ulaganja i dugoročne planove. Ulazak Merkura u znak Bika početkom mjeseca dodatno podstiče racionalno razmišljanje i donošenje pametnih finansijskih poteza, dok sredina meseca otvara vrata novim poslovnim prilikama i drugačijim izvorima zarade.

Za Ovna maj može biti veoma važan kada je reč o novcu, ali ključ uspeha biće strpljenje. Početak mjeseca donosi pojačanu energiju i želju za brzom akcijom, ali astrolozi savjetuju da se izbjegavaju impulsivne odluke. Umjesto naglih poteza, preporučuje se detaljno planiranje, analiza i razgovor sa ljudima koji mogu pomoći u poslovnim ili finansijskim odlukama. Upravo takav pristup mogao bi da donese sigurniji i dugotrajniji uspjeh.

Za Bika druga polovina maja donosi posebno zanimljive prilike. Neočekivane ponude, novi kontakti i mogućnosti za dodatnu zaradu mogli bi da se pojave iznenada. Međutim, brzina reagovanja biće presudna. Oni koji budu sigurni u svoje ciljeve i spremni da prihvate promjene, mogli bi da ostvare značajan napredak na finansijskom planu.

Astrolozi navode da kraj mjeseca donosi dodatno pojačanje energije, posebno kroz naglašene uticaje planeta koji mogu otvoriti vrata velikim poslovnim uspesima.

Za ova tri znaka maj bi mogao da postane mjesec važnih finansijskih odluka, novih investicija i početka perioda veće materijalne stabilnosti, piše naj žena.

