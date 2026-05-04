Džindić: Energoinvest ne može spasiti Željezaru, zbog grešaka Vlade FBiH sljedeće su Željeznice

Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić upozorio je na dramatičan pad industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, strateški važni simboli privrede suočavaju se s kolapsom zbog izostanka pravovremenih reakcija i pogrešnih odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U emisiji Istraga sedmice televizije Hayat, Džindić je analizirao uzroke propadanja privrednih giganata. Aktuelni resorni ministar Vedran Lakić odbio je učešće u razgovoru. Džindić je ocijenio da je ekonomija države izuzetno ranjiva i previše ovisna o vanjskim uticajima.

– Što se tiče same Željezare, mislim da nismo nikako smjeli propustiti nekoliko prilika koje su bile pred nama, a nismo ih smjeli ni dopustiti. Mislim da smo zbog toga danas tu gdje jesmo. Da bi mogli shvatiti probleme i izazove koji postoje u Željezari, morate shvatiti i sve važne ulazne elemente: Željezara je vrlo naslonjena na rudu koju dobivamo iz Rudnika Ljubija, a značajno oslonjena na dobru cijenu električne energije i plina i da u nekim okolnostima mora biti podržan i subvencioniran od države. Tada Željezara može preživjeti. Potrebno je ovdje dodati i da je prije nekih godinu dana Koksara u Lukavcu dobila prekid ugovora koji je imala sa željezarom u Smederevu, a koja je bila njen kupac. Nažalost, Vlada FBiH nije ništa uradila niti je intervenisala kako bi se taj ugovor spasio ili vratio u parametre. Tu je početak ovog problema. Koksara iz Lukavca je svoj koks prodavala Željezari Smederevo, prema mojim informacijama preko posrednika, a Željezara Smederevo je pronašla koks iz Poljske koji joj je bio jeftiniji. Dakle, zamislite da je koks iz EU jeftiniji nego onaj iz BiH, a poznato je da je ovdje jeftinija radna snaga. Nakon toga Vlada FBiH se pohvalila da se gasi proizvodnja koksa u Zenici i da će se koks u Zenicu preusmjeravati iz Lukavca, što je još jedna greška, a nakon toga se gasi i rudnik u Ljubiji odakle je dolazila ruda željeza za Željezaru Zenica. To, naravno, nema direktne veze s Vladom FBiH, ali industrija u FBiH je kao kada vozite auto na autoputu brzinom od 130 kilometara na sat. Morate biti potpuno fokusirani na svoju vožnju, ne možete vrludati, i pri tome morate biti svjesni svega što se dešava oko vas lijevo i desno ako želite ostati na putu bez problema, portretira neke od ključnih problema i promašaja koje je u industrijskoj politici napravila sadašnja Vlada FBiH Džindić pa onda to i detaljno pojašnjava:

Uz sve to, Vlada FBiH nije reagovala ni na probleme u vezi s energentima u Željezari Zenica, dakle sa strujom i plinom. Prošle, dakle 2025. godine, dva puta dolazi do pada cijene gasa od ruskog dobavljača. Vlada nije reagovala nijednom, a morala je tako da bi to proslijedila prema stanovništvu i privredi Kantona Sarajevo i privredi Zeničko-dobojskog kantona. To se nije uradilo, a trebalo je jer su tako prikupljena sredstva stvorila ekstra profit Energoinvestu u iznosu 13,5 miliona KM. To je nedopustivo da se tako uzima novac od građana, ali i od privrede što je vrlo važno jer je, recimo, Arcelor Mittal također koristio gas a iz Energoinvesta mu nisu ponudili nižu cijenu, ni prvi ni drugi put – ističe Džindić,piše Avaz

