Tri znaka očekuju problemi u vezi narednih dana

Konjunkcija Marsa i Saturna u Ovnu mogla bi donijeti napetosti i promjene, posebno u ljubavnim odnosima. Iako se ovaj astrološki uticaj veže uz današnji datum, mnogi bi ga mogli osjećati i sljedećih nekoliko dana. Tri horoskopska znaka to bi mogla osjetiti jače od drugih, izjavila je juče, 20. aprila, astrolog Čelzi Džekson.

Navodi da bi se ovaj astrološki uticaj najviše bi se mogao vidjeti u vezama. Kod nekih parova mogli bi se pojačati nesporazumi, razlike i promjene raspoloženja. Moglo bi dolaziti do situacija u kojima se partneri čas privlače, a čas udaljavaju, pa bi problemi koji su već postojali sada mogli još više doći do izražaja.

Budući da se sve događa u znaku Ovna, koji je poznat po brzini i impulsivnosti, neki bi ljudi mogli požuriti s odlukama u vezi, iako za to još nisu spremni, prenosi Index.hr.

Džeksonova poručuje da je sada važnije usporiti nego srljati. Ko bude forsirao stvari, mogao bi samo stvoriti dodatne probleme.

To ipak ne znači da je vezi kraj. Ovaj period može poslužiti i kao prilika da bolje pogledate svoj odnos i vidite jeste li vi i partner na istoj talasnoj dužini.

Tri znaka mogla bi ovu energiju osjetiti najjače. Evo šta ih očekuje:

Bik

Bikovima bi u ovom periodu moglo biti malo teže održati unutrašnju ravnotežu, ali njihova smirenost i prizemljenost tu će im puno pomoći. Najvažnije je da ne dopuste drugima da ih požuruju. Bik najbolje zna šta mu odgovara.

Prema navodima astrologa, Bikovi inače idu svojim tempom i to im je sada velika prednost. Mogli bi osjetiti pritisak da u ljubavi naprave korak za koji još nisu spremni, bilo zbog partnera, bilo zbog vlastitog osjećaja da “vezu treba definisati”. Ipak, prenagljene odluke mogle bi ih odvesti u pogrešnom smjeru.

Rak

Rakovi će u ovom periodu biti posebno osjetljivi. To može biti i dobro i loše, pa je važno da obrate pažnju na svoja osjećanja i zaštite se.

Džeksonova kaže da Rakovi sve proživljavaju vrlo duboko, a sada bi to moglo biti još izraženije. Ako se u vezi osjećaju zapostavljeno ili imaju utisak da ih partner ne sluša, najbolje je da o tome otvoreno razgovaraju. Ipak, ne bi trebali odmah donositi velike odluke, nego prvo pustiti da se emocije smire.

Jarac

Jarčevi se obično dobro nose sa stresom i haosom jer vole imati kontrolu i razmišljati praktično. No, ovaj bi ih period mogao natjerati da pokažu više emocija i ranjivosti, što im neće biti prijatno.

Prema navodima astrologa, Jarčevi bi mogli pokušati ljubavne probleme riješiti hladnom analizom, kao da se radi o poslovnoj odluci. Ali ljubav ne funkcioniše uvijek logično. Zato će im sada više pomoći strpljenje nego forsiranje stvari.

