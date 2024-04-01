U Splitu otkazana promocija knjige Idda Netanyahua, brata Benjamina Netanyahua

Promocija se trebala održati u Knjižnici Dalmatina, koja djeluje u sastavu Gradske knjižnice Marka Marulića, prenosi Dalmacija Danas.

Autor knjige, Iddo Netanyahu, brat je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao potjernicu zbog ratnih zločina.

Iddo Netanyahu prošle je sedmice boravio i u Zagrebu, gdje je na Fakultetu političkih znanosti učestvovao kao gost predavač,pišu Vijesti

Ondje je studentima održao predavanje na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija “Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism”.

