Region

U Splitu otkazana promocija knjige Idda Netanyahua, brata Benjamina Netanyahua

5.1K  
Objavljeno prije 1 sat

Predstavljanje knjige “Itamar K.” Idda Netanyahua, koje je bilo zakazano za 28. aprila u 11 sati u Splitu, neće se održati. Kako su izvijestili iz Gradske knjižnice Marka Marulića, odluka o otkazivanju donesena je od strane izdavača “Despot Infinitus”.

Promocija se trebala održati u Knjižnici Dalmatina, koja djeluje u sastavu Gradske knjižnice Marka Marulića, prenosi Dalmacija Danas.

Autor knjige, Iddo Netanyahu, brat je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, za kojim je Međunarodni kazneni sud raspisao potjernicu zbog ratnih zločina.

Iddo Netanyahu prošle je sedmice boravio i u Zagrebu, gdje je na Fakultetu političkih znanosti učestvovao kao gost predavač,pišu Vijesti

Ondje je studentima održao predavanje na poziv profesora Borisa Havela, u sklopu kolegija “Oriental Jews and Arabs in the time of Zionism”.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh