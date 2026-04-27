Neprijatno iznenađenje juri ka Balkanu, BiH na udaru: Temperature ispod normale

Sudeći po mapi, Bosna i Hercegovina i Srbija će biti potpuno u “plavom” – s temperaturama znatno nižim od očekivanihVremenske prilike nad Evropom bit će dramatično podijeljene, izazivajući pravi meteorološki „dvoboj“. Dok će Poljska, Slovačka i sjeverozapadna Rusija već početkom sedmice osjetiti snijeg i jake vetrove uzrokovane dubokom ciklonom nad Baltikom, najdramatičnije promjene očekuju Tursku. Ovaj „arktički izlet“ u maj zadržaće se nad nama barem do narednog vikenda, kada se očekuje postepeno slabljenje Omega bloka.

Najveći razlog za zabrinutost u našim krajevima nije samo neprijatan osjećaj hladnoće koji će nastati, već stvarna opasnost koju ovaj sistem donosi poljoprivredi.

Rani aprilski toplotni talasi, tokom kojih su termometri često pokazivali preko 25 °C, „prevarili“ su prirodu i podstakli vegetaciju na neuobičajeno rano buđenje. Sada, kada su voćke, orasi i vinogradi u svojoj najosjetljivijoj fazi cvjetanja i formiranja plodova, dolazi snažan temperaturni šok koji bi mogao da poništi sav dosadašnji trud, piše Jutarnji list.

Od sredine sedmice, sa kulminacijom oko petka i subote (1. i 2. maja), temperature će se na Balkanu strmoglaviti i do 15 stepeni ispod sezonskih normi. Sudeći po mapi, Bosna i Hercegovina i Srbija će biti potpuno u “plavom” – s temperaturama znatno nižim od očekivanih,piše Depo

U vedrim i mirnim noćima, kada vetar utihne, jutarnje temperature mogle bi da padnu ispod nule, između 0 °C i −5 °C. Za poljoprivrednike ovakav mraz u maju može značiti katastrofalne gubitke. Posebno su ugroženi nizijski predeli i kotline, gdje se težak, hladan vazduh najduže zadržava pri tlu, prenosi Severe Weather Europe.

