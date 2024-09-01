Hrvatska odbija potpisati Sporazum o Južnoj interkonekciji

Umjesto toga u utorak bi u Dubrovniku, kao alternativa, mogla biti potpisana samo “zajednička izjava namjere podršci Južnoj interkonekciji”.

No, ta izjava nije obavezujući Sporazum koji je nužno potpisati kako bi se realizirao projekat Južna interkonekcija. Zajedničku izjava namjere podršci Južnoj interkonekciji trebali bi potpisati zvaničnici BiH, SAD-a i Republike Hrvatske. Tom bi se izjavom “podržalo širenje prekogranične energetske infrastrukture”. Postoji mogućnost da se na sve to doda i Memorandum o razumijevanju, ali i to je neobavezujući akt.

Jer Memorandum i zajednička izjava, faktički, ne znače ništa osim “izražavanja dobre namjere”. Za realizaciju projekta Južna interkonekcija nužno je potpisati međudržavni Sporazum. Međutim, prema informacijama Istrage, Vlada Republike Hrvatske je proteklih dana bila pod pritiskom Brisela, odnosno EU koja nije zadovoljna rješenjima za Južnu interkonekciju i koja su, prema njihovom mišljenju, suprotna evropskoj energetskoj regulativi, prenosi Istraga.

Predsjedništvo BiH je prošle sedmice donijelo odluku o pokretanju pregovora. Zvaničnici Ambasade SAD-a u Sarajevu su, kako saznajemo, tražili od bh. vlasti da pregovori sa Hrvatskom budu završeni prošlog petka da bi istog dana Vijeće ministara BiH utvrdilo tekst Sporazuma, koji bi, potom, bio upućen u Predsjedništvo BiH. Na kraju bi, Predsjedništvo BiH u ponedjeljak donijelo odluku o tome,piše Vijesti

Međutim, nijedan od ovih koraka nije ispoštovan jer Hrvatska zbog pritiska iz Brisela nije pristala na tekst Sporazuma. Stoga institucije BiH nisu mogle utvrditi tekst Sporazuma koji bi u utorak bio potpisan. Hrvatska, stoga, sada insistira na potpisivanju zajedničke izjave i Memoranduma o razumijevanju što je suprotno zahtjevima SAD-a čiji ministar Chris Wright dolazi u Dubrovnik kako bi svjedočio potpisivanju Sporazuma.

