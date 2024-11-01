Ovo je pet stvari koje perete na pogrešnom programu

Međutim, možda ih nesvjesno uništavate pogrešnim izborom programa za pranje ili sušenje.

Stručnjaci savjetuju da uvijek provjerite etiketu za održavanje, a zlatno pravilo glasi: kada niste sigurni, birajte nježan program i hladnu vodu.

Evo pet stvari kod kojih se najčešće griješi:

Peškiri

Većina ljudi pere peškire na visokim temperaturama, ali previše toplote oštećuje vlakna koja im daju mekoću i upijajuću moć.

Preporuka je korištenje standardnog ili “intenzivnog” programa, uz sušenje na srednjoj temperaturi.

Sportska odjeća

Sportsku garderobu treba prati na nježnom programu, s hladnom ili umjerenom vodom, kako bi se sačuvala elastičnost materijala.

Izbjegavajte omekšivače i dodatke za miris, a sportske grudnjake perite u zaštitnim mrežicama.

Džins (Teksas)

Farmerke ne treba prati nakon svakog nošenja.

Preporučuje se pranje na hladnom i nježnom ili standardnom programu, uz okretanje odjeće naopako kako bi se sačuvala boja,piše Vijesti

Džemperi

Većinu džempera je najbolje nositi na hemijsko čišćenje, a ako ih perete u mašini, koristite program za ručno pranje ili nježan ciklus.

Nikada ih ne stavljajte u sušilicu; sušite ih položene ravno kako bi zadržali oblik.

Posteljina

Zbog grinja i polena, posteljinu treba prati na visokoj temperaturi (minimum 54°C) uz “sanitize” ili intenzivni program.

Visoka temperatura tokom sušenja je također ključna za uništavanje preostalih alergena.

