Merz: Iranci su očito jači nego što se očekivalo

Sjedinjene Države “ponižene su” od strane Irana, rekao je u ponedjeljak njemački kancelar Friedrich Merz, upozoravajući da sukob vjerovatno neće uskoro završiti.

– Iranci su očito jači nego što se očekivalo, a Amerikanci očito nemaju uistinu uvjerljivu strategiju ni u pregovorima – izjavio je Merz tokom posjete školi u Marsbergu, gradu u njegovoj rodnoj regiji Sauerland.

– Problem s ovakvim sukobima je uvijek: ne morate samo ući, morate ponovo izaći. To smo vrlo bolno vidjeli u Afganistanu, 20 godina. Vidjeli smo to i u Iraku – kazao je.

– SAD su očito ušle u ovaj rat bez ikakve strategije – rekao je Merz, što otežava okončanje sukoba.

– Pogotovo jer Iranci očito vrlo vješto pregovaraju – ili jednostavno vrlo vješto ne pregovaraju. Cijelu naciju ponižava iransko vodstvo – dodao je.

– Trenutno je to prilično zamršena situacija. I to nas košta mnogo novca. Ovaj sukob, ovaj rat protiv Irana, ima direktan utjecaj na naš ekonomski učinak – izjavio je kanclar, prenosi dpa.

