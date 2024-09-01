Sladić: Sunčano za 1. maj, sve je manja mogućnost kiše

Nakon mraznog jutra u višim predjelima Bosne, Praznik rada u Bosni uglavnom u znaku sunčanog vremena uz umjerenu oblačnost poslijepodne. Pretežno sunčano u Hercegovini. Izgledi za kišu su sada značajno reducirani u odnosu na protekle dane u kojima je ona bila gotovo pa cjelodnevna opcija”, naveo je on na svom Facebooku,pišu Vijesti

Kako je dodao, bez obzira na sunčano vrijeme, ostaje prohladno za ovo doba godine.

Jutro će biti hladno i uz slab mraz, dok će tokom dana biti sunčano i toplije.

“Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri stepena, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus tri. Maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, u višim predjelima od devet stepeni”.

Facebook komentari