Horvat: Konferencija u Zagrebu je sramotna, Srbija i Hrvatska opet komadaju BiH

Hrvatski historičar Tomislav Horvat osvrnuo se na konferenciju “Tradfest” koja se održala u Zagrebu 24. i 25. aprila, nazvavši taj događaj sramotnim.

– Sramotna neokonzervativna konferencija u Zagrebu! Prisutne i određene hrvatske stranke i Brian Brown, Vučićev agent za Balkan. Srbija i Hrvatska opet komadaju BIH!? Hrvatski politički vrh trebao bi osuditi ovakve opasne rabote. Jedini put za mir na Balkanu je opstojnost cjelovite BiH – poručio je Horvat u objavi na mreži X.

On je pozvao politički vrh Hrvatskje da se distancira od kako je naveo “zveckanja oružjem”.

– Kao govornik bio je i nadbiskup Vinko Puljić i notorni Brian Brown inače veliki prijatelj Aleksandra Vučića i utjecajni član “MAGA” pokreta. Na konferenciji je predstavljena karta teritorijalne podjele BiH na tri, odnosno, četiri jedinice: “Republiku Srpsku”, “hrvatsku republiku”, “bošnjačko-muslimansku republiku” i Brčko distrikt. Hrvatski politički vrh trebao bi se distancirati od ovakvih opasnih rabota koje mogu dovesti do novog zveckanja oružjem u BiH. Jedini put za mir na Balkanu je opstojnost cjelovite BiH – naglasio je Horvat.

Svi koji ste sudjelovali na konferenciji na kojoj se raspravljalo o novom komadanju BiH izravno narušavate međunarodni ugled Republike Hrvatske i miješate se u unutarnju politiku susjedne, međunarodno priznate države, dodao je.

– Spremni ste sklopiti pakt s “umivenim” radikalom koji je 1995. u okupiranoj Glini širio govor mržnje, samo kako biste oživjeli bajku o nekoj novoj “Herceg-Bosni”. Sramota i veleizdaja! Radite li to slučajno, namjerno ili po nečijem nalogu – ne znam. Onima koji se igraju prekrajanja BiH treba jasno i bez političke korektnosti reći: nemojte to raditi. Svi koji ste na konferenciji razgovarali o trećem entitetu u BiH izravno štetite ugledu RH i opasno se uplićete u unutarnju politiku susjedne države – dodao je.

Bez obzira jeste li odvjetnici, historičari, zastupnici, profesori ili obični korisnici X-a, poigravate se opasnim stvarima, naglasio je.

– Najviše smeta što nemate srama i sarađujete s opskurnim likovima iz Maga pokreta i agentima Aleksandra Vučića. Najgori dio priče je spremnost na pakt s osobom koja je 1995. držala govor u okupiranoj Glini, samo da bi oživjeli bajku o novoj “Herceg-Bosni”. A, indirektno pomažete i secesiji “Republike Srpske”. Svi koji ovo podržavate, bez političke korektnosti – obični ste veleizdajnici Republike Hrvatske – zaključio je Horvat,,pišu Vijesti

