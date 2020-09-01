Utorak donosi preokret: Ova 3 znaka zablistat će 21. aprila

Ovaj dan zahtijeva vrstu samopouzdanja koje, upravo sada, ovi astrološki znakovi imaju u izobilju. Iako svako može uspjeti, ovi znakovi nam posebno pokazuju put. Uz snažan temelj i jasnu viziju šta uspjeh znači, možemo iskoristiti ovaj lunarni tranzit i za sebe stvoriti samo najbolje.

U utorak imamo osjećaj da smo u boljoj formi nego što smo mislili. Uspjeh je tu, i sada je vrijeme da ga prihvatimo.

1. Rak

Izgradio/la si život koji ima podršku, prijatelje, pa čak i rezervni plan. Spreman/na si i za najbolje i za najgore. Ovakva priprema ti pomaže da postigneš uspjeh i daje ti samopouzdanje da znaš kako možeš podnijeti sve što budućnost donese. Planirao/la si sve.

Srećom, sada kada je Mjesec ušao u tvoj znak, tvoji planovi izgledaju kao da se izuzetno dobro ostvaruju. Vjeruj svojoj intuiciji, jer te do sada nije iznevjerila. Sada imaš priliku da nadogradiš ono što si već izgradio/la, a uspjeh je za tebe samo prirodan slijed. Možeš ti to!

2. Bik

Prije kratkog vremena odlučio/la si da se dovedeš u red, i to fizički, finansijski i emocionalno. Pogodi šta? Uspio/la si. Svaka čast! Održao/la si obećanja koja si dao/la sebi, a to nije nimalo lako.

Sada kada si na ovom novom putu zdravlja, mentalno si spreman/na da preuzmeš svoj sljedeći projekat: postizanje uspjeha. Iako to zvuči zastrašujuće, definitivno možeš uspjeti. Na kraju krajeva, ovo je tvoje vrijeme.

Imaš vrlo mirnu energiju zahvaljujući Mjesecu u Raku. Dok razmišljaš o tome gdje želiš ići s ovom pozitivnom energijom, istovremeno imaš dovoljno samopouzdanja da ostvariš svoje snove. Imaš sve što je potrebno da postigneš uspjeh koji želiš. U to nema sumnje.

3. Jarac

Igrajući pametno, naučio/la si vjerovati svojim instinktima. To će biti vrlo važno za tebe na ovaj dan, Jarče, jer vidiš kako dolaziš do velikog uspjeha.

Mjesec u Raku je snažan lunarni tranzit, jer te podsjeća na sve za šta si radio/la i koji je tvoj glavni cilj. U stanju si stvoriti uspjeh za sebe, upravo zbog napornog rada koji si ranije uložio/la.

Sada je sve u strpljenju i sigurnosti. Vidiš kamo sve ovo vodi i znaš da ćeš se na kraju osjećati vrlo uspješno i zahvalno zbog svoje postojane prirode. Možda će trebati vremena da sve u potpunosti dođe na svoje, ali vjeruješ u sve što si stvorio/la. Uspjeh je tvoj! prenosi Novi.

