Iran dao prijedlog za kraj rata i otvaranje Hormuškog moreuza…

Putem pakistanskih posrednika Iran je dao Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i završetku rata, izvjesila je američka novinska organizacija Axios.

U tom iranskom prijedlogu su nuklearni pregovori odgođeni za kasniju fazu, a Bijela kuća zasad nije komentirale ove navode. Nešto ranije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da „Iran zna što mora biti u zajedničkom sporazumu“.

“Ne smiju imati nuklearno oružje jer inače ne postoji nikakav razlog za sastanak“, izjavio je Trump.

Već duže vrijeme Iran od Washingtona traži da prizna njegovo pravo na obogaćivanje urana i to, kako tvrde, samo u mirnodopske svrhe, dok zapadne sile ne vjeruju u takvu tezu već su uvjereni da je ono usmjereno u izgradnju nuklearnog oružja.

Iz Irana su u ponedjeljak objavili da njihov ministar vanjskih poslova Abas Arakči odlazi u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pišu Vijesti.

Facebook komentari