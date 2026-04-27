“Ma kakva topla voda i limun” Dr Perišić otkrio šta uzima ujutru na prazan stomak, pa sve iznenadio

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, savjetuje ove tri stvari za početak dana.

Topla voda s limunom je napitak koji izaziva brojne dileme. Istina je da je mnogi stručnjaci preporučuju da se pije ujutro na prazan stomak, dok ima i onih koji tvrde da ne postoje pozitivni efekti na zdravlje, naročito jer nije važno da li je voda hladna ili topla.

Čak je bilo i onih koji su isprobavali eksperimente, u želji da se sami uvjere šta se to promijenilo ako su, naprimjer, pili toplu vodu s limunom sedam dana.

Zato je postavljeno pitanje prof. dr Vojislavu Perišiću šta je istina i kako topla voda s limunom stvarno djeluje na organizam.

On je za Mondo razbio zabludu mnogih i otkrio zašto su se u njegovom selu svako jutro uzimale tri stvari – kašičica meda, čašica rakije i turska kafa. Prema njegovim riječima, topla voda s limunom nam zapravo samo prija.

– Topla voda s limunom može samo da raširi želudac i privremeno umanji osjećaj gladi. Ja sam bio veliki štreber, pripremao sam ispit od prve do zadnje strane. Limun je slaba limunska kiselina, a slabe kiseline suzbijaju disocijaciju jakih kiselina. Kad stavite limunov sok u čašu vode, limunska kiselina kao slaba kiselina suzbija lučenje jake kiseline u želucu, hlorovodonične kiseline. Nama je zato prijatnije kada je popijemo – otkrio je dr Voja.

“U mom selu ovako se počinjao doručak”

– U mom selu ovako se počinjao doručak – kafena kašika meda, čašica rakije i turska kafa. Znate zašto? Med da pojača moždane aktivnosti i da ujutro budemo bistriji, kafa da budemo pametniji, a rakija da budemo raspoloženiji. Moj djed je to stalno uzimao – rekao je dr Perišić.

– Svojevremeno sam se bavio medom. Prije nego što vam objasnim zašto je dobar, moram napraviti digresiju. Za vrijeme Josipa Broza Tita, ja sam bio predsjednik jedne komisije koja je kontrolisala rad bolnica u Srbiji. Jedna od njih bila je bolnica u Čačku. Tamo je bio čuveni hirurg, doktor Ocoković. Kažu da mu nije bilo ravnog. Rekao mi je da dođem da vidim nešto. Ležala je jedna popadija, kao kuća lijepa žena, s otvorenom ranom. Sestra je razvijala zavoje, a on mi je rekao da pogledam ranu koja je bila u ranoj fazi zarastanja. Pitao sam kako, a on mi je rekao da med ima antiinfektivno i antiupalno djelovanje – rekao je dr Voja i objasnio zašto je med dobar za zdravlje:

Ujutro med, čašica rakije i turska – znate zašto?

– Svaki med, pravi med, sterilan je. U njemu nikada nema nijedne štetne bakterije. Med je kao melem na ranu, veoma je koristan za upalne procese. Treba ga koristiti, ali ne treba pretjerivati. Od meda se pravi jedan preparat koji se zove perga. U pergi se nalazi 35 hemijskih jedinjenja koja imaju snažan utjecaj na nervni sistem i poboljšavaju funkcije nervnog sistema – rekao je doktor i otkrio odličnu zamjenu za med za one koji ga ne smiju konzumirati.

– U tom smislu, med poboljšava naše kognitivne funkcije. Treba ga uzimati. Ne valja mnogo jer pankreas ne može savladati veliku količinu, ali tri puta dnevno po kašičica meda je sasvim dovoljno. Ja ga ne uzimam jer imam dijabetes, ali postoji alternativa. Kisele jabuke, kožare, odlične su. Mnogi se smiju, ali velika je korist od njih. Organska kiselina koja se apsorbuje ne opterećuje pankreas, a utiče na sve. Ja pojedem tri jabuke dnevno i ne skače šećer. Kad pojedem druge, šećer skače na 20 – otkrio je prof. dr Vojislav Perišić.

Facebook komentari