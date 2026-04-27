Nešković: SNSD se stavio pod kontrolu HDZ-a i Dragana Čovića

Nikola Špirić bolje bi bilo da se ponaša kao član srpskog kluba u Domu naroda, a ne kao pridruženi član Kluba Hrvata u ovom visokom domu. SNSD-ovi delegati, predvođeni Draganom Čovićem, nažalost, svojim neprisustvom nisu dozvolili da se održi kvorum za današnju sjednicu na kojoj je trebalo da razgovaramo o akcizama na gorivo, o Oružanim snagama BiH, o boljem statusu ljudi zaposlenih u institucijama BiH, prije svega o njihovim platama, povećanjima plata, o regulatoru električne energije, zbog čega smo već četiri puna mjeseca pod sankcijama Evropske unije i praktično nećemo ni doći ovakvim tempom u situaciju da te sankcije skinemo do nakon opštih izbora, odnosno stvaranja nove vlasti na nivou BiH – kazao je Nešković.

Dodao je da ga je sramota njihove sramote, „jer ovakvu situaciju kakvu danas imamo u Domu naroda, koja je oličenje nerada institucija BiH, nemamo nigdje u zemljama našeg regiona i na teritoriji Evrope“.

– Sramota je da danas ne možemo rješavati goruće pitanje u BiH, a to su akcize na gorivo, kada je cijena litra eurodizela četiri KM, kada se poljoprivrednici svaki dan pitaju kako će oni uopšte da izguraju i sjetvu i žetvu. Neizdrživo je ovo za privredu i u RS i u Federaciji BiH, generalno u BiH. Pozivam kolege iz SNSD-a da se dozovu pameti, da se otrgnu iz ralja HDZ-a i Dragana Čovića i da jednostavno počnu da rade u interesu srpskog naroda u BiH, u interesu RS, a svi poredani zakoni na današnjem dnevnom redu su u interesu građana RS, u interesu srpskog naroda, čiji sam ja legitimni predstavnik – kazao je Neškovi,pišu Vijesti

