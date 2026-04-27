Očistite roštilj za tren oka: Bez ribanja, sve sastojke imate kod kuće

Ukratko:

Brzo uklonite zagorjele naslage bez ribanja

Iskoristite sastojke koje već imate kod kuće

Spriječite lijepljenje hrane jednostavnim trikovima

Očistite roštilj uz minimalan trud

Zašto je čista rešetka ključ dobrog roštilja

Čišćenje zagorjele rešetke je vjerovatno svima najgori dio poslije roštiljanja. Međutim, postoje jednostavni trikovi koji ovaj posao čine mnogo lakšim. Iako se može činiti da je dubinsko čišćenje skoro nemoguće izvesti u kratkom vremenu, postoji nekoliko jeftinih sastojaka koji garantuju ubrzavanje procesa. Ne samo da su jeftini i nalaze se u svakom domaćinstvu nego su i veoma efikasni.

Bez obzira da li roštiljate na terasi ili balkonu, u dvorištu ili u prirodi, čista rešetka je ključ dobrog ukusa mesa i povrća. Prije nego što posegnete za žičanom četkom, probajte ove provjerene kućne metode koje uklanjaju masnoću i naslage bez mnogo truda.

Prirodni trikovi za brzo čišćenje roštilja

Prepolovite luk, nabodite ga na viljušku za roštilj i istrljajte još toplu rešetku.

Toplota i sok od luka pomoći će da se i najtvrdokornije naslage lakše skinu, dok luk ujedno djeluje kao prirodni dezinfekciono sredstvo.

Za jače zaprljane rešetke, ovaj trik daje odlične rezultate

Blago zagrijte rešetku, a zatim pomiješajte:

200 ml jabukovog sirćeta

2 kašike šećera

Sipajte u bočicu sa raspršivačem i poprskajte prljave dijelove. Kada se ohladi, samo prebrišite vlažnom krpom i očistite roštilj – i rešetka će biti kao nova.

Možda vas zanima:

Soda bikarbona je pravi hit u domaćinstvu, pa i kada je u pitanju čišćenje roštilja.

Stavite ohlađenu rešetku u veću posudu, pospite sodom i nalijte vodu da je prekrije. Tokom noći, smjesa razlaže masnoću.

Kako spriječiti lijepljenje hrane na roštilju

Ujutru je dovoljno samo da prebrišete krpom.

Ovaj jednostavan trik sprečava ljepljenje hrane. Prije nego što stavite meso ili povrće na roštilj, istrljajte rešetku prepolovljenim sirovim krompirom. Skrob iz krompira stvara tanak zaštitni sloj koji sprečava ljepljenje, olakšava okretanje hrane i kasnije čišćenje.

Uz ove jednostavne trikove, roštiljanje ostaje uživanje – bez napornog ribanja poslije, prenosi Krstarica.

