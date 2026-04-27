Mjesec dana do Bajrama: Ovo je cijena kurbana za 2026. godinu

Bajram namaz će se klanjati u srijedu 27. maja u 7 sati i 49 minuta.

Islamska zajednica: Cijena 600 KM

Voditelj Odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Bilal Memišević izjavio je da će Islamska zajednica i ove godine ponuditi mogućnost žrtvovanja kurbana za vjernike koji nisu u prilici ovaj obred izvršiti lično u okviru svog domaćinstva.

Pojasnio je da je cijena ovogodišnjeg kurbana u organizaciji Islamske zajednice zasnovana na analizama, neophodnim procedurama i ispitivanju tržišta.

– Kada je u pitanju cijena, postoji pogrešna percepcija da Islamska zajednica određuje cijenu kurbana, to nije nadležnost Islamske zajednice. Islamska zajednica je odredila cijenu kurbana za one koji svoje povjerenje daju Islamskoj zajednici da u njihovo ime žrtvuju kurban prema navedenim uslovima, pa tako ona za 2026. godinu iznosi 600 konvertibilnih maraka. To nikako ne znači da je to cijena kurbana na tržištu BiH. Mnogi će naći kurban jeftinije, mnogi će kurban platiti i mnogo skuplje. To je slobodna volja i slobodan izbor svakog pojedinca, svakog džematlije, svakog muslimana, svakoga onoga koji je u obavezi da žrtvuje kurban – naveo je Memišević, objavio je Preporod.info.

Pomozi.ba: Cijena 500 KM

Kako je saopćeno iz Udruženja Pomozi.ba cijena kurbana ostaje ista kao i prethodne godine i iznosi 500 KM / 256 EUR / 300 USD. Cilj projekta je pomoći što većem broju ljudi u stanju socijalne potrebe, navode.

Dodaju da kao i ranijih godina, kurbansko meso bit će distribuirano socijalno ugroženim porodicama i pojedincima, humanitarnim organizacijama i javnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine. Dio mesa koristit će se i za pripremu gotovih obroka u okviru projekta „Obrok za sve“.

Udruženje Pomozi.ba garantira da će obred klanja kurbana biti izvršen u skladu sa svim islamskim propisima, u propisanom vremenu i na šerijatski ispravan način, prenosi Novi.

Facebook komentari