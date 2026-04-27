Neuropsihijatar prof.dr. Abdulah Kučukalić o eskalaciji nasilja: Otkako radim ovaj posao, ne pamtim da je bilo gore

“Otac ubio dvogodišnju djevojčicu u Višegradu pa počinio samoubistvo”, “Ubio ženu pa sebe u Srebreniku”, “Mučili drugara, pa ga bacili s balkona”, “Silovao trudni sestru s poteškoćama u razvoju” – neki su od naslova koje smo čitali posljednih dana. Posebno zabrinjava činjenica da su ovi zločini desili u svega nekoliko dana. Gotovo da ne prođe dan a da ne čujemo da se neko potukao u javnom gradskom prijevozu, na ulici, pa čak i na Sajmu knjige, piše Faktor.

Pucnjave, ranjavanja, obračuni kriminalnih grupa, skoro su svakodnevne.

Vršnjačko nasilje, tuča među djecom, snimanje mobitelima, već odavno je prisutno u školama u BiH. Situacija je dosegla vrhunac, jer su učenici počeli napadi i one koji bi im trebali biti uzori, svoje profesore i nastavnike, kao što se prije nekoliko dana desilo u sarajevskoj Gimnaziji Obala. I to nije izolovan slučaj. Takvih slučajeva ima još, samo što nisu prijavljeni policiji niti medijski tretirani.

Zbog čega je došlo do tolike eskalacije nasilja i uzastopnih ponavljanja gnusnih zločina?

O ovoj temi razgovarali smo sa vještakom psihijatrijske struke, nekadašnjim šefom Klinike za psihijatriju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, neuropsihijatrom prof.dr. Abdulahom Kučukalićem.

– Kada je riječ o ponašanju ljudi, gdje dominira, bez sumnje, vrlo često agresivno i destruktivno ponašanje, zločini, ubistva, silovanja, napadi, pucnjave, tuče, pljačke i slično, onda su uzroci višestruki. To znači da postoji već godinama jedna nesređena situacija u društvu koja je sada kulminirala pojavom ovakvih učestalih kriminalnih djela.

Naravno, da bi neko postao razbojnik ili kriminalac, on mora imati čitav niz destruktivnih faktora i oblika nasilničkih ponašanja, koji su jednim dijelom genetski uvjetovani. Znači mnogi imaju neku genetsku predispoziciju, neko mu je od najbližih bio također sličnog ponašanja- kaže dr. Kučukalić.

S druge strane, dodaje, imamo niz destruktivnih faktora koje stvara društvo, politika.

– Vidimo da Bosna i Hercegovina već godinama ne može da napravi jedan korak koji će obradovati ljude, koji će ljude na neki način usrećiti. Da dobiju veću penziju, plaće, lični dohodak, šansu za posao… Sve su to faktori koji se u našoj zemlji na visokom novou već godinama umnožavaju – pojašanjava sagovornik Faktora.

Zbog svega toga, dodaje, dolazi do jednog ogromnog nezadovoljstva ljudi.

– Ljudi preživljavaju na različite načine. Kriminalci imaju ugodan i lijep život, a ne rade, nego kradu, bave se prodajom droge i na taj način sebi obezbijeđuju jednu lijepu poziciju i život dok ne odu u zatvor. To im je najlakši izbor. Drugi ljudi to gledaju i dolazi do jednog velikog jaza i pucanja – kaže dr. Kučukalić.

Svi ovi faktori, pojašnjava dalje naš sagovornik, uzrokovali su da imamo ovakvo užasno ponašanja, eskalaciju nasilja i agresivnosti, učestale zločine, te jedno neljudsko i nehumano reagiranje i zlostavljanje dobronamjernih i pozitivnih ljudi.

– Tolike godine radim ovaj posao i sa sigurnošću mogu reći da nikada nije bilo gore. Odgovorno tvrdim. Bio sam i u ratu ovdje, a s ratom se ništa ne može porediti. Ali tada smo bar znali da je ratno stanje i bili smo toga svjesni. Nismo imali šta jesti, ali nije niko ni od koga krao, niko nikog nije zlostavljao. Nije bilo droge, koja se sada masovno koristi među omladinom. Znači, ovakvo stanje po pitanju ponašanja ljudi u BiH ja nisam zapamtio. Smatram da sam kompetentan da kažem i da uporedim to vrijeme od mog rođenja do sada. I ponavljam – ne pamtim gore vrijeme – kaže dr. Kučukalić.

S obzirom na to da znamo da je sistem zakazao, ali isto tako ne možemo svi biti krivi za sve, zanimalo nas je, u čemu je rješenje i postoji li uopće.

– Rješanja ima. Ali za rješenja trebaju dogovori, aktivnosti. Treba uložiti truda, poštovati zakone. Treba utjecati na to da se te promjene dogode. Mora se naći način da se ljudi zaposle. Ljudi tumaraju po gradu, bez para i posla, a ne mogu sebi i svojoj porodici obezbijediti dnevni obrok. Sve se može i relativno brzo izmijeniti ukoliko se, prevashodno, politika usmjeri u tom pravcu da riješi ove goruće probleme. Zakonima se mora regulisati i oštro kazniti takve vrste ponašanja. Od velikih zločina do onih najsitnijih sukoba – dodaje nas sagovornik.

Ističe dalje da je veliki problem u frustraciji ljudi, jer ne mogu zadovoljiti svoje elementarne ljudske potrebe. Mladi osjećaju da su bez perspektive.

– Znate kako se danas ljudi zapošljavaju. Imate jako puno ljudi vrijednih, marljivih ljudi koji su završili elitne fakultete, a ne mogu da se zaposle. Zapošljavaju se oni koji su završili neke izmišljene fakultete u RS-u ili kod nas i platili diplome. Kako tim ljudima pogledati u oči. Uložili su ogroman trud i znanje, a nemaju posla. Sve to dovodi do toga da i onaj najpošteniji i najbolji čovjek “pukne” – kaže dr. Kučukalić.

Doidaje da se država mora početi brinuti o tim problemima ako želimo uređenu zemlju bez kriminala.

– Da su mladi ljudi zaposleni i zadovoljni, da daju doprinos ovoj zemlji. Kako će taj problem razumijeti ljudi koji su na vlasti, na dobroj poziciji, koji nisu nikad imali nikakvih problema, imaju kupljene diplome, nemaju obrazovanja niti kapaciteta da daju doprinos državi. To treba mijenjati. Inače ovo ide u haos – dodaje dr. Kučukalić.

S obzirom na činjenicu da imamo sve veći broj krivičnih djela i zločina, posebno zabrinjava činjenica, kako kaže naš sagovornik, što dolazali do imitirajućeg ponašanja.

– Dolazi do lančane reakcije. Ako neko nema para, a vidi kako drugi stječe novac, na ilegalan način, onda kaže: “i ja ću tako”. Ugleda se na njega. Naravno, ne generaliziram da tako svi rade i da tako svi razmišljaju, ali dobar dio njih da – kaže sagovornik Faktora.

Pojašnjava da se kod mnogo opasnijih stvari koje se dešavaju sve češće kod nas, odnosno gnusnih zločina, ubistava, silovanja, radi o poremećaju ličnosti.

– Kod tih ljudi je to slučaj u 90 posto. To je osnova za takvu vrstu ponašanja. Pored toga imamo takve poremećene ljude koji se bave krivičnim djelima, naprimjer organizuju zabave gdje se zlostavljaju djevojke, maloljetnice, gdje se konzumira droga. Tome se mora stati u kraj – kategoričan je dr. Kučukalić.

Dodaje kako “svi to znamo, znamo da postoji, gledamo kako to u našoj zemlji cvjeta, a ne vidi da se išta poduzelo da se ta destrukcija spriječi”,piše Depo

– Što je najgore, to su postali uzori mladoj generaciji. A kako to promijeniti kada su i političari u to upleteni. Osoba sa poremećajem strukture ličnosti, kada dođe do pozicije i para, ona će se vrlo lako upustiti u ilegalne radnje – zaključuje za Faktor nauropsihijatar prof.dr. Abdulah Kučukalić.

Facebook komentari