Horoskopski znakovi koji će uskoro nekome potpuno pomutiti razum

Postoje ljudi koji u prostoriju uđu tiho, gotovo neprimjetno – i oni drugi, koji ne moraju reći ni riječ, a već su ostavili trag. U astrologiji se često vjeruje da određeni horoskopski znakovi nose upravo tu vrstu energije: magnetsku, zavodljivu, neuhvatljivu. U razdoblju koje dolazi, neki će znakovi posebno zračiti i, htjeli to ili ne, nekome potpuno pomutiti razum, piše index.

Škorpion

Prvi među njima je Škorpion. Njihova reputacija fatalnih zavodnika nije slučajna. Škorpioni ne osvajaju površno – oni ulaze duboko, čitaju između redaka i stvaraju osjećaj povezanosti koji se teško zaboravlja. U narednom periodu njihova će karizma biti još izraženija, a susreti s njima mogli bi se pretvoriti u intenzivne, gotovo opsesivne priče. Onaj tko im se nađe na putu, lako bi mogao izgubiti kompas.

Lav

Lavovi će, s druge strane, pomutiti razum svojom pojavom i samopouzdanjem. Oni ne pokušavaju impresionirati – oni to jednostavno jesu. Njihova energija, toplina i sposobnost da nekoga učine posebnim djeluju poput reflektora u mraku. U nadolazećim tjednima Lavovi će privlačiti poglede gdje god se pojave, a netko će se vrlo brzo naći u njihovoj orbiti, nesposoban da im odoli.

Blizanci

Blizanci donose drugačiju vrstu zbrke – onu mentalnu. S njima nikad nije dosadno, ali nikad nije ni potpuno jasno na čemu ste. Njihova duhovitost, brzina razmišljanja i šarm čine ih neodoljivima, no upravo ta nepredvidivost može nekoga baciti u vrtlog osjećaja. Uskoro bi netko mogao ostati budan noćima, analizirajući svaku njihovu riječ i pokušavajući shvatiti što zapravo znače.

Ribe

Ribe pak osvajaju tišinom i emocijom. Njihova sposobnost da razumiju druge na gotovo intuitivnoj razini stvara osjećaj sigurnosti i bliskosti koji se rijetko doživljava. U periodu koji dolazi, Ribe će zračiti posebnom nježnošću, a netko će se vrlo lako izgubiti u toj toplini, nesvjestan koliko duboko tone.

