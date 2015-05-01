Pare stižu kad se najmanje nadaju: Ovim znakovima 9. april donosi preokret i novac iznenada!

I dok se mnogi i dalje bore s obavezama, računima i svakodnevnim stresom, zvijezde spremaju iznenadni preokret koji bi nekima mogao potpuno promijeniti dan – pa čak i naredni period.

Ne radi se o pukoj sreći, već o snažnom planetarnom uticaju koji otvara vrata novcu, prilikama i olakšanju koje ste dugo čekali.

Ko će imati najviše sreće?

Ovan

Pred vama je dan koji donosi konkretne rezultate vašeg truda. Moguća je isplata koja je kasnila ili nagrada za posao koji ste već zaboravili. Vaša hrabrost i inicijativa sada se konačno isplaćuju.

Blizanci

Jedan razgovor može promijeniti sve. Prijatelj ili poznanik donosi vam informaciju koja vodi ka zaradi. Vaša komunikacija sutra postaje ključ uspjeha.

Vaga

Finansijsko olakšanje dolazi kroz porodicu ili partnera. Mogući su pokloni, pomoć ili rješavanje važnog pitanja koje vas je dugo opterećivalo.

Strijelac

Novac vam dolazi iz neočekivanog pravca – možda iz inostranstva ili putem interneta. Povrat starog duga dolazi baš u pravom trenutku.

Vodolija

Vaše ideje koje su drugima djelovale neobično sada dolaze u prvi plan. Dobijate podršku za projekat koji može donijeti ozbiljnu zaradu.

Rak

Iako ste fokusirani na dom, upravo tu se krije prilika za dobitak. Prodaja, pomoć porodice ili pametna organizacija donose konkretan novac.

Kako iskoristiti ovaj dan?

Sutrašnja energija ne trpi čekanje – reagujte brzo i ne propuštajte prilike. Pokažite šta znate, jer vaše znanje može donijeti više nego što očekujete.

Razgovori, susreti i čak obična kafa s nekim iz prošlosti mogu otvoriti vrata novim izvorima prihoda.

Ljubav i porodica u drugom planu – ali važni

Iako je fokus na novcu, mnogi će osjetiti i poboljšanje u porodičnim odnosima. Manje stresa znači više mira i bolje raspoloženje kod kuće.

Poruka dana

april donosi dokaz da se trud uvijek isplati. Otvorite oči i budite spremni – jer prilike za zaradu često dolaze onda kada ih najmanje očekujemo, prenosi novi.

Facebook komentari