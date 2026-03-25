Tri znaka koja najčešće vode dvostruki ljubavni život …

Postoje ljudi koji u ljubavi traže stabilnost, jasnoću i sigurnost. A postoje i oni kojima jedna priča jednostavno nije dovoljna. Bilo da je riječ o potrebi za uzbuđenjem, strahu od vezivanja ili jednostavno želji da uvijek imaju “plan B”, neki horoskopski znakovi češće od drugih završavaju u paralelnim odnosima. Naravno, astrologija nije sudbina, ali određene karakterne crte mogu ih pogurati prema dvostrukom ljubavnom životu.

Blizanci

Ako postoji znak koji se najčešće povezuje s dvostrukim životom, to su Blizanci. Njihova dualna priroda gotovo je simbolična – oni su istovremeno na dva mjesta, u dvije priče, s dva različita lica.

U ljubavi im brzo postane dosadno, a konstantna potreba za mentalnom stimulacijom tjera ih da traže nove izazove. Blizanci znaju biti šarmantni, duhoviti i nevjerojatno uvjerljivi, zbog čega često uspijevaju održavati dvije veze bez da odmah budu razotkriveni. Ne rade to nužno iz zloće, već iz potrebe za raznolikošću i osjećajem slobode.

Škorpion

Za razliku od Blizanaca, Škorpioni ne ulaze u paralelne odnose iz dosade, nego iz intenziteta. Oni vole duboko, strastveno i često – komplicirano. Upravo ta emocionalna dubina može ih odvesti u situacije u kojima se istovremeno vežu za više osoba.

Škorpioni su tajanstveni i vješti u skrivanju svojih pravih namjera, pa njihov dvostruki život rijetko izlazi na površinu dok oni to sami ne dopuste. Kod njih je sve pitanje kontrole – i emocija i informacija.

Strijelac

Strijelci su poznati po svojoj ljubavi prema slobodi i avanturi, a upravo ih ta potreba često odvodi u paralelne odnose. Oni ne vole ograničenja, pa čak ni ona koja dolaze s ozbiljnom vezom.

Iako mogu biti iskreni i otvoreni, ponekad će radije živjeti “dvije istine” nego se odreći jedne osobe ili iskustva. Strijelci često ne vide svoje ponašanje kao prevaru u klasičnom smislu, već kao način da istraže sve što život nudi, piše index.

