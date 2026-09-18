Radnički neposluh u tri rudnika: Mogući protesti pred EPBiH

Zbog toga je obustavljen proizvodni proces.

Predsjednik Sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić kazao je za Vijesti.ba da je trenutno aktivan zahtjev za isplatu plaće za august 2026. godine u Rudniku mrkog uglja Breza i Rudniku mrkog uglja „Abid Lolić“ Bila.

„Neupitno je pravo radnika da ostvare tu platu i, po nama, to je pitanje koje je jednostavnije riješiti u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine“, kazao je Husić.

Prema njegovim riječima, potrebno je prevazići određene probleme i donijeti odluku Uprave Elektroprivrede BiH kojom bi se stvorili uslovi za isplatu plaća u tim rudnicima.

Ukoliko do toga ne dođe, Sindikalna organizacija Rudnika mrkog uglja Breza najavila je protestni skup pred Upravnom zgradom Elektroprivrede BiH za 22. septembar. Husić je kazao da bi na protestu trebali učestvovati radnici svih rudnika uglja koji posluju u sastavu Koncerna.Problem sa zdravstvenim osiguranjem

Problemi postoje i u Rudniku mrkog uglja Kakanj, gdje radnici, kao i u Brezi i Zenici, imaju problem sa ovjerom zdravstvenih knjižica i korištenjem zdravstvenih usluga.

Husić smatra da se ovo pitanje mora rješavati sistemski, navodeći da se slični problemi pojavljuju i u zavodima zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona.

Sindikat traži da se do kraja tekuće godine u potpunosti primijene izjave koje su direktori rudnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona potpisali 6. augusta 2026. godine, a koje je prihvatio Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

Husić je naveo primjer Rudnika mrkog uglja Kakanj, koji je, prema njegovim riječima, u kratkom periodu isplatio oko 1,4 miliona KM obaveza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK.

Ukoliko ne bude prihvaćen stav Sindikata, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku Sindikalnoj organizaciji RMU Kakanj za najavu protestnog skupa pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK u Zenici, koji bi se održao 21. septembra.

Situacija u Zenici

Kada je riječ o Rudniku mrkog uglja Zenica, Husić je kazao da više od mjesec dana traje socijalni dijalog sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Sindikat, kako je naveo, podržava zahtjev radnika zeničkog rudnika za isplatu plaća, kao i napore koji se ulažu kako bi se pronašlo rješenje.

„Ono što mi želimo jeste da se realno sagledaju ti zahtjevi koji su opravdani, da se prihvate i da izvršimo potpunu stabilizaciju stanja u svim rudnicima“, kazao je Husić za Vijesti.ba.

Dodao je da cilj Sindikata nije organizovanje protesta, već stabilizacija proizvodnje i povratak radnika redovnim poslovima,pišu Vijesti

„Cilj je da se radnici ova tri rudnika, u Kaknju, Brezi i Rudniku ‘Abid Lolić’ Bila, vrate obavljanju redovnih poslova, da proizvodimo ugalj. To je naš cilj. Naš cilj nije da izlazimo na protestne skupove, ali ako ne bude pozitivnih odgovora na ove minimume koje predstavljamo, odluke o jednom i drugom protestnom skupu bit će realizovane“, poručio je Husić.

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