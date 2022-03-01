Cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine ponovo su u porastu

Za pun rezervoar od 50 litara dizela vozači u Sarajevu danas moraju izdvojiti i do 190 KM, dok ista količina benzina košta do 165 KM. Iako je na većini pumpi cijena dizela i dalje ispod 3,8 KM po litru, ekonomski analitičari upozoravaju da su nova i znatno veća poskupljenja gotovo neizbježna.

Glavni uzrok novog vala poskupljenja leži u globalnim sukobima i napadima na ključnu naftnu infrastrukturu na Bliskom istoku. Zbog ozbiljnih oštećenja na saudijskom “East-West” naftovodu, ali i na pojedinim rafinerijama i skladištima, snabdijevanje je značajno poremećeno. Dodatni problem stvara smanjen protok nafte kroz Hormuški moreuz, dok procjene pokazuju da bi sanacija naftovoda mogla potrajati i do dva mjeseca.

Iako Bosna i Hercegovina ne zavisi direktno od nafte s Bliskog istoka, cijene na domaćem tržištu usko prate kretanja na evropskim i svjetskim berzama. Sirova nafta je u jednom trenutku prešla iznos od 108 dolara po barelu, a zbog pritiska na rafinerijske kapacitete, dizel poskupljuje čak i brže od same sirove nafte.

Stručnjaci ističu da bi u slučaju daljnje eskalacije sukoba cijena barela nafte mogla dostiči i 150 dolara. Takav pesimističan scenario donio bi novi drastičan skok cijena na pumpama, što bi se zbog ključne uloge dizela u transportu i poljoprivredi brzo prelilo i na više cijene hrane, prevoza i svih osnovnih životnih namirnica.

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