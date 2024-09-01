Ajkula usmrtila muškarca dok je plivao kod popularne plaže u Perthu

Riječ je o četvrtoj osobi koja je ove godine smrtno stradala u napadu morskog psa u Australiji.

„Prijavljeno je da je muškarca, koji je plivao uz obalu, ugrizao morski pas. Plivač je preminuo od posljedica napada“, navela je u saopćenju glasnogovornica policije savezne države Zapadna Australija.

Nakon što su u jutarnjim satima hitne službe pozvane na plažu Sorrento, policijski helikopteri i čamci pretraživali su područje mora u blizini plaže.

Nadležne službe zatvorile su plaže na tom području do daljnjeg.

Lokalni mediji naveli su da su svjedoci uočili krv u vodi.

Organizacija Surf Life Saving WA objavila je na društvenim mrežama da je u napadu učestvovala neidentificirana vrsta morskog psa, oko 50 metara od obale.

Ovo je drugi napad morskog psa u Zapadnoj Australiji ove sedmice. Prethodno je muškarac na plaži Glenfield, sjeverno od Pertha, zadobio teške povrede nakon što ga je morski pas ugrizao za nogu, pri čemu je ostao bez dijela noge.

U Australiji je ove godine zabilježeno više smrtonosnih napada morskih pasa.

Dječak od 12 godina preminuo je u januaru nakon što ga je morski pas ugrizao dok je plivao u luci u Sydneyju,pi[e Vijesti

Između maja i juna, u odvojenim incidentima, smrtno su stradala trojica ronilaca – dvojica u Zapadnoj Australiji i jedan u Queenslandu.

U junu je žena ostala bez dijela lijeve ruke nakon napada morskog psa na jednoj od najpopularnijih plaža u Sydneyju.

Prema bazi podataka o susretima ljudi i morskih pasa, u Australiji je od 1791. godine zabilježeno oko 1.300 takvih incidenata, od kojih je više od 260 završilo smrtnim ishodom.

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