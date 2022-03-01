Region

Snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju: Kiša i grmljavina stigle do Splita

5.4K  
Objavljeno prije 30 minuta

Najavljena promjena vremena stigla je u Dalmaciju. Dijelove srednje Dalmacije u četvrtak navečer zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, dok je kiša praćena grmljavinom počela padati i na području Splita.

Najizraženije nevrijeme zabilježeno je na širem šibenskom području. Rogoznicu je zahvatio snažan pljusak, uz obilnu kišu, jake udare vjetra i učestalu grmljavinu.

Velika količina vode u kratkom periodu nakupila se na prometnicama, zbog čega je saobraćaj otežan.

Potop i na Brodarici

Snažan pljusak zahvatio je i Brodaricu kod Šibenika. Obilna kiša uzrokovala je nakupljanje vode na cestama, dok su jak vjetar i grmljavina dodatno otežavali uslove u saobraćaju.

Vozačima probleme stvaraju voda na kolovozima i smanjena vidljivost, pa se preporučuje dodatni oprez.

Nevrijeme je ranije zahvatilo i područje Marine. Tamo je prije otprilike pola sata padala jaka kiša, čiji je intenzitet u međuvremenu oslabio.

Kiša stigla i do Splita

Pogoršanje vremena tokom večeri osjetilo se i na splitskom području. Nakon toplog i uglavnom mirnog dana, počela je padati najavljena kiša, a mjestimično je zabilježena i grmljavina.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za splitsku regiju izdao je žuto upozorenje zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost jačih grmljavinskih nevremena,pišu Vijesti

Upozorenje ostaje na snazi i u petak, 18. septembra, kada je lokalno moguća i obilnija oborina.

Zbog pogoršanja vremenskih prilika vozačima se preporučuje dodatni oprez, posebno na područjima gdje su zabilježeni najjači pljuskovi i gdje je došlo do nakupljanja vode na prometnicama.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh