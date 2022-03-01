Snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju: Kiša i grmljavina stigle do Splita

Najizraženije nevrijeme zabilježeno je na širem šibenskom području. Rogoznicu je zahvatio snažan pljusak, uz obilnu kišu, jake udare vjetra i učestalu grmljavinu.

Velika količina vode u kratkom periodu nakupila se na prometnicama, zbog čega je saobraćaj otežan.

Potop i na Brodarici

Snažan pljusak zahvatio je i Brodaricu kod Šibenika. Obilna kiša uzrokovala je nakupljanje vode na cestama, dok su jak vjetar i grmljavina dodatno otežavali uslove u saobraćaju.

Vozačima probleme stvaraju voda na kolovozima i smanjena vidljivost, pa se preporučuje dodatni oprez.

Nevrijeme je ranije zahvatilo i područje Marine. Tamo je prije otprilike pola sata padala jaka kiša, čiji je intenzitet u međuvremenu oslabio.

Kiša stigla i do Splita

Pogoršanje vremena tokom večeri osjetilo se i na splitskom području. Nakon toplog i uglavnom mirnog dana, počela je padati najavljena kiša, a mjestimično je zabilježena i grmljavina.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za splitsku regiju izdao je žuto upozorenje zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost jačih grmljavinskih nevremena,pišu Vijesti

Upozorenje ostaje na snazi i u petak, 18. septembra, kada je lokalno moguća i obilnija oborina.

Zbog pogoršanja vremenskih prilika vozačima se preporučuje dodatni oprez, posebno na područjima gdje su zabilježeni najjači pljuskovi i gdje je došlo do nakupljanja vode na prometnicama.

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