Kriza u Volkswagenu: Predviđa se gubitak profita od 10 milijardi eura

Njemački automobilski gigant Volkswagen u petak je upozorio da bi nepovoljni uslovi poslovanja u Kini, problemi u njegovoj podružnici Porsche i troškovi restrukturiranja mogli smanjiti godišnju zaradu za 10 milijardi eura (11,4 milijarde dolara).Najveći evropski proizvođač automobila, koji trenutno provodi najveći program smanjenja broja zaposlenih u globalnoj automobilskoj industriji, sada očekuje profitnu maržu od svega jedan posto u 2026. godini. Prethodna prognoza kretala se između četiri i 5,5 posto.

Poput drugih proizvođača automobila, Volkswagen se suočava s visokim troškovima prelaska na električna vozila, padom potražnje i snažnom konkurencijom u Kini, najvećem svjetskom automobilskom tržištu.

Poseban pritisak u Kini osjećaju brendovi Volkswagen i Audi, saopćila je u petak grupacija koja obuhvata 10 automobilskih marki.

„Situacija na globalnim tržištima nastavila se pogoršavati, posebno u Kini“, rekao je finansijski direktor Volkswagena Arno Antlitz u intervjuu objavljenom na internom portalu kompanije.

„Potražnja za električnim vozilima na baterije ubrzala je, dijelom zbog geopolitičke situacije i naglog rasta cijena benzina, a mi trenutno od njih ostvarujemo znatno manju zaradu nego od automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem“, dodao je.

Volkswagen je također umanjio vrijednost Porschea za šest milijardi eura, navodeći skromnija očekivanja u vezi s budućim poslovanjem proizvođača sportskih automobila.

Pad prodaje Porschea

Prodaja Porschea u Kini naglo je pala, dok kompanija teško pronalazi kupce za svoje električne modele, koji ne nude zvuk i osjećaj vožnje karakterističan za benzinske motore. Zbog toga je kompanija bila primorana na skupe promjene strategije.

Otpis vrijednosti Porschea drugi je takav potez Volkswagena u posljednjih godinu dana. Kompanija je u septembru prošle godine evidentirala gubitak od 5,1 milijardu eura nakon što je Porsche izmijenio svoju ponudu modela, smanjio fokus na električna vozila i snizio ciljeve profitabilnosti.

Volkswagen je u petak evidentirao i dodatne troškove od dvije milijarde eura. Oni se odnose na umanjenje vrijednosti Volkswagenove imovine u Kini, prodaju fabrike na sjeveru Njemačke i proširenje programa prijevremenog penzionisanja.

Volkswagen je ranije ovog mjeseca saopćio da će prodati fabriku u Osnabrücku, na sjeverozapadu Njemačke, izraelskim investitorima i njemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saksonija, jednom od najvećih dioničara Volkswagena. Za izraelsku kompaniju Rafael Advanced Defence Systems u početku je planiran projekt iz oblasti protuzračne odbrane.

Kompanija je istovremeno smanjila prognozu ovogodišnje prodaje. Sada očekuje blagi pad na oko 315 milijardi eura, dok je ranije predviđala stagnaciju ili pad do tri posto.

Dionice Volkswagena nakon objave pale su 7,5 posto. Dionice drugih velikih njemačkih proizvođača automobila, Mercedesa i BMW-a, također su pale više od pet posto.

Volkswagen je ranije ovog mjeseca postigao dogovor sa sindikatima o ukidanju do 100.000 radnih mjesta do 2030. godine, čime je broj planiranih otkaza u cijeloj grupaciji povećan za 50.000,pišu Vijesti

Sindikalne organizacije najavile su nacionalne proteste u ponedjeljak ispred fabrika proizvođača automobila i njihovih dobavljača, zahtijevajući dodatne mjere za pomoć posrnuloj automobilskoj industriji.

Facebook komentari