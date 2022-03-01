Dnevni horoskop za 18. septembar.2026.

Ovan

Ljubav: Pred vama je dan u kojem otvoren razgovor može riješiti nesporazum koji se već neko vrijeme provlači kroz odnos. Slobodni Ovnovi mogli bi privući pažnju osobe koja im je već poznata.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora nego što sebi priznajete. Nemojte pokušavati da nadoknadite sve propušteno odjednom.

Posao: Nova prilika može se pojaviti kroz zadatak koji u početku ne djeluje naročito važno. Budite spremni da reagujete brzo, ali prije prihvatanja provjerite sve detalje.

Savjet: Ne odbijajte priliku samo zato što nije stigla u obliku koji ste očekivali.

Bik

Ljubav: Stabilnost vam je važna, ali partner bi mogao poželjeti više spontanosti. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti komunikaciju sa osobom sa kojom su ranije ostali nedorečeni.

Zdravlje: Obratite pažnju na umor i napetost. Kratak odmor tokom dana može vam pomoći da povratite koncentraciju.

Posao: Strpljenje će vam donijeti bolje rezultate nego forsiranje. Moguće je da ćete morati da završite obavezu koju ste dugo odlagali.

Savjet: Ne pokušavajte da kontrolišete svaki detalj.

Blizanci

Ljubav: Komunikacija vam donosi prednost, ali pazite da ne kažete nešto u afektu. Slobodni Blizanci mogli bi započeti zanimljiv razgovor koji će im popraviti raspoloženje.

Zdravlje: Mentalni umor može biti izraženiji nego fizički. Napravite pauzu od telefona i drugih ekrana kada god možete.

Posao: Imaćete više ideja nego vremena za njihovu realizaciju. Izaberite jednu ili dvije najvažnije i njima se posvetite.

Savjet: Ne morate odgovoriti na svako pitanje odmah.

Rak

Ljubav: Emocije će biti snažne, a jedna osoba mogla bi vam pokazati koliko joj je stalo. Slobodni Rakovi mogli bi doživjeti prijatno iznenađenje ili neočekivan susret.

Zdravlje: Raspoloženje će dosta zavisiti od toga koliko ste se odmorili. Pronađite vrijeme za mir i aktivnosti koje vas opuštaju.

Posao: Bićete posebno pažljivi prema detaljima, što će vam pomoći da izbjegnete grešku. Nemojte dozvoliti da vas tuđa nervoza izbaci iz ravnoteže.

Savjet: Vjerujte svom osjećaju, ali provjerite činjenice.

Lav

Ljubav: Privlačićete pažnju i bićete raspoloženi za druženje. Zauzeti Lavovi mogli bi sa partnerom napraviti plan koji će unijeti više uzbuđenja u svakodnevicu.

Zdravlje: Energije imate dovoljno, ali nemojte pretjerivati. Fizička aktivnost i dobar san pomoći će vam da održite tempo.

Posao: Vaš trud bi mogao biti primijećen. Ako imate ideju koju već neko vrijeme odlažete, petak je dobar trenutak da je predstavite.

Savjet: Samopouzdanje je vaša prednost, ali saslušajte i druge.

Djevica

Ljubav: Nemojte analizirati svaku riječ koju vam partner kaže. Ponekad je najbolje pustiti da se stvari odvijaju prirodno.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i probavu. Tijelu će prijati jednostavniji obroci i više odmora.

Posao: Dan je pogodan za završavanje svega što je ostalo nedovršeno. Vaša preciznost pomoći će vam da primijetite detalj koji su drugi previdjeli.

Savjet: Ne tražite savršenstvo po svaku cijenu.Vaga

Ljubav: Potreba za mirom biće naglašena, ali nemojte prećutkivati ono što vas muči. Iskren razgovor može donijeti više bliskosti.

Zdravlje: Pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora. Kratka šetnja ili vrijeme provedeno na otvorenom može vam prijati.

Posao: Pred vama su pregovori i razgovori u kojima ćete morati da pronađete kompromis. Ne pristajte na nešto samo da biste izbjegli raspravu.

Savjet: Jasno recite šta želite.

Škorpija

Ljubav: Intenzivne emocije mogu vas navesti da prebrzo donesete zaključak. Ako postoji sumnja, razgovarajte prije nego što donesete odluku.

Zdravlje: Potrebno vam je mentalno rasterećenje. Ne nosite kući probleme koje možete ostaviti na poslu.

Posao: Pred vama je zadatak koji zahtijeva koncentraciju i diskreciju. Ne otkrivajte planove prije nego što budete sigurni da je pravi trenutak.

Savjet: Strpljenje će vam donijeti više koristi od impulsivne reakcije.

Strijelac

Ljubav: Želja za promjenom biće izražena. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu koja će ih zainteresovati neobičnim stavovima ili načinom razmišljanja.

Zdravlje: Prijaće vam više kretanja. Ako ste prethodnih dana bili previše statični, vrijeme je da promijenite rutinu.

Posao: Nova ideja može otvoriti zanimljiv pravac, ali nemojte odmah praviti velike planove. Prvo provjerite koliko je ostvariva.

Savjet: Entuzijazam je dobar, ali ne preskačite važne korake.

Jarac

Ljubav: Obaveze bi mogle zauzeti previše vašeg vremena. Partner će cijeniti ako mu pokažete da vam je odnos jednako važan kao i posao.

Zdravlje: Ne ignorišite znakove umora. Kratak predah može biti korisniji nego još nekoliko sati forsiranja.

Posao: Odgovornost koju pokazujete mogla bi vam donijeti dodatno povjerenje. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji zahtijeva ozbiljan pristup.

Savjet: Ne morate sve sami.

Vodolija

Ljubav: Jedan razgovor mogao bi vas iznenaditi i promijeniti način na koji gledate na određenu osobu. Zauzete Vodolije trebalo bi da pokažu više razumijevanja za partnerove potrebe.

Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za aktivnosti koje vas opuštaju. Nemojte zanemariti potrebu za snom.

Posao: Kreativnost će vam biti glavni adut. Ako postojeći način rada ne daje rezultate, predložite drugačije rješenje,piše Avaz

Savjet: Ne plašite se da probate nešto novo.

Ribe

Ljubav: Bićete osjetljivi na raspoloženje ljudi oko sebe. Slobodne Ribe mogle bi primijetiti znak pažnje od osobe od koje to nisu očekivale.

Zdravlje: Pokušajte da smanjite nepotrebne brige. Veče provedeno u mirnijoj atmosferi pomoći će vam da se opustite.

Posao: Intuicija će vam pomoći da procijenite situaciju, ali prije konačne odluke provjerite sve dostupne informacije.

Savjet: Slušajte intuiciju, ali ne zanemarujte razum.

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