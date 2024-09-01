Svijet

Sve manje vakcinisane djece u Evropi: Naučnici upozoravaju na povratak zaraznih bolesti

4.5K  
Objavljeno prije 36 minuta

Procijepljenost djece u Evropi posljednjih godina stagnira ili opada, pokazalo je novo istraživanje koje je analiziralo podatke o vakcinaciji protiv sedam bolesti u zemljama Evropske unije od 1980. do 2024. godine. Od 2019. godine u 16 zemalja zabilježen je pad obuhvata za četiri ili više analiziranih vakcina.

Vakcinacija se smatra jednom od najefikasnijih javnozdravstvenih mjera, ali naučnici upozoravaju da su neodlučnost i sumnje u vezi s vakcinama u Evropskoj uniji doprinijele padu obuhvata vakcinacijom i ponovnoj pojavi bolesti koje se mogu spriječiti vakcinisanjem.

U Bugarskoj, Kipru, Irskoj, Nizozemskoj, Rumuniji i Švedskoj obuhvat vakcinacijom pao je za svih sedam analiziranih vakcina. U Njemačkoj i Španiji zabilježen je pad za pet od sedam vakcina. U Francuskoj i Italiji obuhvat je porastao za četiri vakcine, dok je za tri zabilježen pad.

Najviše stope vakcinisanosti zabilježene su u Luksemburgu i Portugalu, gdje je za svih sedam analiziranih vakcina obuhvat iznosio najmanje 95 posto. Najniži obuhvat zabilježen je u Rumuniji, gdje je pao ispod 80 posto.

Naučnici navode da je pad obuhvata počeo između 2019. i 2022. godine, što se podudara s pandemijom COVID-19 i periodom neposredno nakon nje. Kao jedan od mogućih razloga navode poremećaje u redovnim programima vakcinacije djece tokom pandemije.

Upozoravaju da pad obuhvata povećava rizik od slabljenja kolektivne i individualne zaštite od zaraznih bolesti.

„Potrebne su međunarodne, nacionalne i lokalne mjere kako bi se preokrenuli ovi trendovi“, zaključili su naučnici.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh