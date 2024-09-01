Sve manje vakcinisane djece u Evropi: Naučnici upozoravaju na povratak zaraznih bolesti

Vakcinacija se smatra jednom od najefikasnijih javnozdravstvenih mjera, ali naučnici upozoravaju da su neodlučnost i sumnje u vezi s vakcinama u Evropskoj uniji doprinijele padu obuhvata vakcinacijom i ponovnoj pojavi bolesti koje se mogu spriječiti vakcinisanjem.

U Bugarskoj, Kipru, Irskoj, Nizozemskoj, Rumuniji i Švedskoj obuhvat vakcinacijom pao je za svih sedam analiziranih vakcina. U Njemačkoj i Španiji zabilježen je pad za pet od sedam vakcina. U Francuskoj i Italiji obuhvat je porastao za četiri vakcine, dok je za tri zabilježen pad.

Najviše stope vakcinisanosti zabilježene su u Luksemburgu i Portugalu, gdje je za svih sedam analiziranih vakcina obuhvat iznosio najmanje 95 posto. Najniži obuhvat zabilježen je u Rumuniji, gdje je pao ispod 80 posto.

Naučnici navode da je pad obuhvata počeo između 2019. i 2022. godine, što se podudara s pandemijom COVID-19 i periodom neposredno nakon nje. Kao jedan od mogućih razloga navode poremećaje u redovnim programima vakcinacije djece tokom pandemije.

Upozoravaju da pad obuhvata povećava rizik od slabljenja kolektivne i individualne zaštite od zaraznih bolesti.

„Potrebne su međunarodne, nacionalne i lokalne mjere kako bi se preokrenuli ovi trendovi“, zaključili su naučnici.

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