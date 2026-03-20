4 znaka u aprilu 2026. karma će kazniti za sve: Očekuje ih težak mjesec

Dok će neki uživati u proljetnoj energiji, drugi će se suočiti s posljedicama snažnih planetarnih pomjeranja. Godina 2026. za pojedine znakove donosi pravu unutrašnju i spoljašnju borbu – iskušenja, konflikte, udarce po ponosu, ali i finansijske izazove.

Zvuči zabrinjavajuće? Možda. Ali upravo kroz takve situacije dolazi do ličnog rasta, sazrijevanja i promjena koje su često neophodne

1. Rak: Istina izlazi na vidjelo

Pun Mjesec 2. aprila snažno utiče na odnose, naročito kod Rakova. Sve ono što je dugo potiskivano i prešućivano, sada izlazi na površinu. Nagomilane emocije, zamjerke i neriješeni konflikti više neće moći da se ignorišu.

Partneri mogu iznenada pokrenuti stare teme, dok će prijatelji možda podsjetiti na davno izrečene savjete i upozorenja.

Šta treba uraditi:

Ne povlačite se u sebe – šutnja sada može pogoršati situaciju.

Govorite otvoreno, ali smireno, bez pretjeranih emocija.

Budite strpljivi – nakon 17. aprila situacija će se postepeno smirivati.

Za slobodne Rakove važi posebno pravilo: ne zatvarajte se u kuću. Sudbinski susreti mogu se dogoditi na najneobičnijim mjestima – u redu, liftu ili na stanici.

2. Škorpija: Energija na ivici konflikta

Od 9. aprila, uticaj Marsa donosi snažan nalet energije Škorpijama, posebno u oblasti posla i karijere. Iako to može djelovati kao prednost, postoji i druga strana.

Povećana razdražljivost može dovesti do sukoba s kolegama, nadređenima ili poslovnim partnerima. Sitnice koje bi inače bile zanemarljive sada mogu izazvati burne reakcije.

Glavne opasnosti:

Sukobi s autoritetima

Impulsivne izjave koje se kasnije teško ispravljaju

Donošenje ishitrenih odluka

Najbolja strategija je kontrola emocija i fokus na činjenice. „Hladna glava“ biće ključ uspjeha u ovom periodu.

U ljubavi, oprez – ljubomora može narušiti odnos ako joj se dozvoli da preuzme kontrolu.

3. Vodolija: Finansijska neizvjesnost

Za Vodolije, april donosi promjene u finansijskoj sferi. Uticaj planeta može izazvati nestabilnost – prihodi mogu varirati, a neočekivani troškovi iznenada se pojaviti.

Nakon 24. aprila, situacija može postati još dinamičnija:

Izvori prihoda mogu se promijeniti

Troškovi mogu porasti bez najave

Finansijska sigurnost može djelovati poljuljano

Ipak, ovo nije razlog za paniku. Zatvaranje jednih vrata često znači otvaranje drugih.

Važni savjeti:

Ne miješajte novac i prijateljstvo

Ne pozajmljujte ako niste spremni da izgubite

Izbjegavajte rizična ulaganja

Fleksibilnost i spremnost na promjene biće ključni faktori uspjeha.

4. Ribe: Suočavanje s realnošću

Ribe, poznate po svojoj sklonosti ka idealizaciji i maštanju, u aprilu će biti suočene s realnošću na direktan i intenzivan način. Mladi Mjesec 17. aprila donosi trenutke istine koji se ne mogu izbjeći.

Moguća su otkrića o ljudima iz okruženja, ali i o sopstvenim zabludama. Iluzije će se raspršiti, a istina, koliko god bila neprijatna, postaće očigledna.

Šta treba izbjegavati:

Bježanje od problema

Samozavaravanje

Traženje utjehe u lošim navikama

Iako ovaj proces može biti bolan, on je ujedno i početak nečeg zdravijeg i iskrenijeg. Nakon suočavanja dolazi faza obnove i novih, stabilnijih odnosa, prenosi Novi.

