Najbrutalnija prijetnja Irana Zapadu dosad: “Više nećete biti sigurni ni u parkovima”

“Od sada, na temelju informacija koje imamo o vama, čak i parkovi, rekreacijska područja i turističke destinacije bilo gdje u svijetu više neće biti sigurni za vas”, rekao je Abolfazl Shekarchi, prenosi iranska državna televizija.

Zabrinutost analitičara

Ovo obnavlja zabrinutost koju analitičari imaju tijekom trajanja rata – da bi Iran mogao ponovno koristiti napade militantnih skupina izvan Bliskog istoka kao taktiku pritiska u ratu.

Na početku rata obavještajna jedinica američkog Ministarstva za domovinsku sigurnost također je upozorila da bi Iran mogao ciljati američko tlo, iako veliki fizički napad nije bio vjerojatan

Upozorenja iz Europe

Marc Henrichmann, predsjednik njemačkog parlamentarnog kontrolnog panela za tajnu službu, prethodno je upozorio na terorističke napade izvan Bliskog istoka.

“Mjere odmazde, uključujući one koje provode iranske ‘spavačke’ ćelije u Europi, ne mogu se isključiti”, rekao je za Süddeutsche Zeitung.

