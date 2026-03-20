Trump kreće po iransko ostrvo da otvori Hormuški moreuz

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost okupacije ili blokade iranskog ostrva Hark kako bi izvršila pritisak na Iran i osigurala ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, javlja Axios, pozivajući se na izvore bliske američkoj administraciji.Zatvaranje ovog strateškog prolaza ozbiljno utiče na globalno tržište energenata, s obzirom na to da kroz Hormuški moreuz prolazi značajan dio svjetskog izvoza nafte.

Ostrvo Hark obrađuje oko 90 posto iranskog izvoza sirove nafte, što ga čini ključnom infrastrukturnom tačkom za Teheran,pišu Vijesti

Izvori navode da Trump ne može završiti sukob prema svojim uvjetima dok ne osigura slobodan prolaz kroz moreuz. Ipak, potencijalna kopnena operacija nosi visok rizik jer bi američke trupe bile izložene direktnim iranskim vojnim odgovorima.

Prema istim izvorima, prije eventualnog zauzimanja ostrva potrebno je dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete, kako bi operacija mogla poslužiti kao efikasan pritisak u Visoki zvaničnici naglašavaju da konačna odluka još nije donesena, ali je cilj jasan – osigurati ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

„Ako to bude zahtijevalo zauzimanje ostrva ili širu vojnu akciju, predsjednik će donijeti tu odluku“, rekao je jedan od zvaničnika.pregovorima.Podsjetimo, američke snage su nedavno izvele zračne udare na više ciljeva na ostrvu Hark, što je opisano kao upozorenje Teheranu i priprema terena za moguće daljnje vojne akcije.

