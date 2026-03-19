Kraj “nevidljivosti”? Ovo je ruski sistem koji je razotkrio F-35 na iranskom nebu

Američki F-35 bio je prisiljen na hitno slijetanje nakon ozbiljnih oštećenja.

Napetosti na Bliskom istoku dostigle su usijanje nakon izvještaja o direktnom pogotku američkog borbenog aviona pete generacije, F-35 Lightning II. Prema navodima koje prenosi CNN, avion je bio u borbenoj misiji iznad iranske teritorije kada je pogođen vatrom za koju se vjeruje da potiče od iranske protivvazdušne odbrane (PVO).

Prisilno slijetanje i potvrda Centralne komande

Kapetan Tim Hawkins, portparol Centralne komande SAD-a (CENTCOM), potvrdio je da je letjelica bila prisiljena na hitno slijetanje u jednu od američkih baza u regionu.

„Avion je bezbjedno sletio, a pilot je u stabilnom stanju. Ovaj incident se trenutno istražuje“, izjavio je Hawkins, izbjegavajući direktne detalje o stepenu oštećenja, iako izvori bliski istrazi navode da je letjelica „ozbiljno oštećena“.

Ovaj događaj predstavlja presedan u modernom ratovanju, jer bi ovo bio prvi put da je iranska odbrana uspješno pogodila metu vrijednu više od 100 miliona dolara, koja se smatra vrhuncem „stealth“ (nevidljive) tehnologije.

Teheran objavio snimke: Kraj mita o nevidljivosti?

Iranski mediji ubrzo su objavili snimke za koje tvrde da prikazuju trenutak kada protivvazdušna odbrana Islamske revolucionarne garde (IRGC) gađa američki F-35. Prema iranskim izvorima, incident se dogodio u 2:50 ujutro po lokalnom vremenu. Iranska strana tvrdi da su njihovi radarski sistemi, uprkos američkim tvrdnjama o superiornosti, uspjeli locirati i pratiti metu.

Ovaj incident dolazi u trenutku kada američki vojni stručnjaci analiziraju sposobnosti ruskog sistema S-300PMU2 „Favorit“, koji čini okosnicu iranske odbrane. Iako su iz Pentagona ranije stizale informacije da su senzori na F-35 uspješno „otkrili i mapirali“ položaje sistema S-300, najnoviji događaj na terenu sugeriše da je iranska PVO, oslonjena na modernizovanu rusku tehnologiju, i dalje smrtonosna prijetnja.

Kontradiktorne izjave iz Washingtona

Samo nekoliko sati prije nego što su isplivali detalji o pogotku, američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da SAD „odlučno pobjeđuju“ i da je iranska protivzračna odbrana praktično „sravnjena sa zemljom“.

Međutim, ako se potvrdi da je F-35 pogođen usred misije, to će dovesti u pitanje strategiju zračne nadmoći na kojoj insistiraju SAD i Izrael, koji intenzivno koriste ovaj tip aviona u trenutnom sukobu.

