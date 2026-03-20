Nove cijene goriva: Pogledajte koliko danas košta dizel

Prosječna cijena premium bezolovnog benzina 95 (BMB 95) porasla je za 0,03 KM po litru, dok je cijena dizela (BAS EN 590) skočila za 0,07 KM po litru u odnosu na 19. marta, saopćilo je Federalno ministarstvo trgovine.

Prema podacima Ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela u januaru iznosila je 2,29 KM po litru, dok je cijena benzina BMB 95 bila 2,32 KM po litru.

Od kraja februara do 20. marta zabilježen je kontinuiran rast cijena, pri čemu je prosječna cijena dizela 20. marta dostigla 3,16 KM po litru, a benzina 2,54 KM po litru.

Na osnovu dostavljenih obavještenja o promjenama cijena i marži (OPC i OPM obrasci), u periodu od 28. februara do 19. marta evidentirano je ukupno 7.456 prijava promjena cijena, od čega se 5.255 odnosi na dizel, a 2.201 na benzin BMB 95.

Iz Ministarstva podsjećaju da u Federaciji BiH i dalje važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom je maksimalna veleprodajna marža ograničena na 0,06 KM po litru, a maloprodajna na 0,25 KM po litru naftnih derivata.

Kontrolu primjene ove odluke kontinuirano provode federalni i županijski tržišni inspektori, s posebnim naglaskom na formiranje veleprodajnih i maloprodajnih cijena.

Kako bi građani bili informisani o kretanju cijena, Federalno ministarstvo trgovine podsjeća na dostupnost mobilne aplikacije „FMT FBiH oil info“, putem koje korisnici mogu pratiti cijene goriva na benzinskim pumpama i prijaviti eventualne nepravilnosti.

Facebook komentari