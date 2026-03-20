“Žrtva” ste prazničnog prejedanja? Evo kako da se riješite nadutosti i nelagode u stomaku

Donosimo nekoliko savjeta kako da smanjite osjećaj nelagode, ali i “restartujete” probavni sistem.
Šta popiti
Određeni napici mogu značajno pomoći u smirivanju probavnog sistema:
Čaj od mente opušta crijeva i smanjuje nadutost
Čaj od kamilice djeluje umirujuće na želudac
Čaj od đumbira može ubrzati probavu i ublažiti mučninu
Također, topla voda s limunom može blago “pokrenuti” probavu i smanjiti osjećaj težine.
Jogurt i kefir, kao prirodni probiotici, pomažu crijevima da se vrate u ravnotežu, dok mineralna voda može pomoći kod nadutosti – ali bez pretjerivanja ako vam smeta gaziranost.
Šta pojesti (ako ste gladni)
Ako ipak osjetite potrebu za hranom, preporučuje se lagan izbor:
banana – smiruje želudac
jabuka – vlakna pomažu probavi
lagana supa bez puno masnoće
malo riže ili dvopek
Šta još pomaže
Jedan od najefikasnijih načina za olakšanje je lagana šetnja od 10 do 20 minuta, koja prirodno potiče probavu.
Preporučuje se i izbjegavanje ležanja odmah nakon jela, kao i nošenje udobne odjeće koja ne pritišće stomak.
Topao tuš može dodatno pomoći opuštanju organizma.
Šta izbjegavati
Nakon prejedanja važno je ne pogoršavati stanje:
dodatnu hranu, posebno masnu i slatku
gazirana pića ako već imate nadutost
alkohol i jaku kafu odmah nakon obroka
Iako se ovakvi simptomi tokom praznika često smatraju uobičajenim, ako se javljaju često, mogu ukazivati na sporiju probavu ili osjetljiv želudac.
Plan oporavka stomaka za 24 sata
Jednostavan plan može pomoći da se probava stabilizira i vrati osjećaj lakoće.
Prvih 2–3 sata
ne unositi dodatnu hranu
popiti čaj od mente ili đumbira
prošetati 10–20 minuta
sjediti uspravno ako se odmara
Nakon 3–6 sati
čaša mlake vode s limunom
jogurt ili kefir
po potrebi banana ili lagana supa
Večer
lagana večera ili preskočiti obrok ako nema gladi
birati supu, kuhano povrće ili malo riže
izbjegavati meso, roštilj i kolače
čaj od kamilice prije spavanja
Sljedeće jutro
čaša tople vode (po želji s limunom)
lagan doručak poput zobenih pahuljica ili jabuke s jogurtom
kafu piti tek nakon jela
Tokom narednog dana
manji obroci svaka 3–4 sata
fokus na laganu hranu (povrće, supa, riža, piletina)
dovoljno tečnosti
lagana fizička aktivnost
Mali trikovi koji mogu pomoći
ležanje na lijevom boku
blaga masaža stomaka kružnim pokretima
topli termofor na stomaku
Sretno!