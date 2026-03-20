“Žrtva” ste prazničnog prejedanja? Evo kako da se riješite nadutosti i nelagode u stomaku

Objavljeno prije 23 minute

Nakon obilne bajramske trpeze mnogi se suočavaju s istim problemima – težinom u stomaku, nadutošću i usporenom probavom. Iako neugodni, ovi simptomi se u većini slučajeva mogu ublažiti jednostavnim koracima već tokom istog dana.

Donosimo nekoliko savjeta kako da smanjite osjećaj nelagode, ali i “restartujete” probavni sistem.
Šta popiti

Određeni napici mogu značajno pomoći u smirivanju probavnog sistema:

Čaj od mente opušta crijeva i smanjuje nadutost
Čaj od kamilice djeluje umirujuće na želudac
Čaj od đumbira može ubrzati probavu i ublažiti mučninu

Također, topla voda s limunom može blago “pokrenuti” probavu i smanjiti osjećaj težine.
Jogurt i kefir, kao prirodni probiotici, pomažu crijevima da se vrate u ravnotežu, dok mineralna voda može pomoći kod nadutosti – ali bez pretjerivanja ako vam smeta gaziranost.
Šta pojesti (ako ste gladni)

Ako ipak osjetite potrebu za hranom, preporučuje se lagan izbor:

banana – smiruje želudac
jabuka – vlakna pomažu probavi
lagana supa bez puno masnoće
malo riže ili dvopek

Šta još pomaže

Jedan od najefikasnijih načina za olakšanje je lagana šetnja od 10 do 20 minuta, koja prirodno potiče probavu.
Preporučuje se i izbjegavanje ležanja odmah nakon jela, kao i nošenje udobne odjeće koja ne pritišće stomak.
Topao tuš može dodatno pomoći opuštanju organizma.

Šta izbjegavati

Nakon prejedanja važno je ne pogoršavati stanje:

dodatnu hranu, posebno masnu i slatku
gazirana pića ako već imate nadutost
alkohol i jaku kafu odmah nakon obroka

Iako se ovakvi simptomi tokom praznika često smatraju uobičajenim, ako se javljaju često, mogu ukazivati na sporiju probavu ili osjetljiv želudac.
Plan oporavka stomaka za 24 sata

Jednostavan plan može pomoći da se probava stabilizira i vrati osjećaj lakoće.
Prvih 2–3 sata

ne unositi dodatnu hranu
popiti čaj od mente ili đumbira
prošetati 10–20 minuta
sjediti uspravno ako se odmara

Nakon 3–6 sati

čaša mlake vode s limunom
jogurt ili kefir
po potrebi banana ili lagana supa

Večer

lagana večera ili preskočiti obrok ako nema gladi
birati supu, kuhano povrće ili malo riže
izbjegavati meso, roštilj i kolače
čaj od kamilice prije spavanja

Sljedeće jutro

čaša tople vode (po želji s limunom)
lagan doručak poput zobenih pahuljica ili jabuke s jogurtom
kafu piti tek nakon jela

Tokom narednog dana

manji obroci svaka 3–4 sata
fokus na laganu hranu (povrće, supa, riža, piletina)
dovoljno tečnosti
lagana fizička aktivnost

Mali trikovi koji mogu pomoći

ležanje na lijevom boku
blaga masaža stomaka kružnim pokretima
topli termofor na stomaku

Sretno!


