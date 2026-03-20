“Žrtva” ste prazničnog prejedanja? Evo kako da se riješite nadutosti i nelagode u stomaku

Donosimo nekoliko savjeta kako da smanjite osjećaj nelagode, ali i “restartujete” probavni sistem.

Šta popiti

Određeni napici mogu značajno pomoći u smirivanju probavnog sistema:

Čaj od mente opušta crijeva i smanjuje nadutost

Čaj od kamilice djeluje umirujuće na želudac

Čaj od đumbira može ubrzati probavu i ublažiti mučninu

Također, topla voda s limunom može blago “pokrenuti” probavu i smanjiti osjećaj težine.

Jogurt i kefir, kao prirodni probiotici, pomažu crijevima da se vrate u ravnotežu, dok mineralna voda može pomoći kod nadutosti – ali bez pretjerivanja ako vam smeta gaziranost.

Šta pojesti (ako ste gladni)

Ako ipak osjetite potrebu za hranom, preporučuje se lagan izbor:

banana – smiruje želudac

jabuka – vlakna pomažu probavi

lagana supa bez puno masnoće

malo riže ili dvopek

Šta još pomaže

Jedan od najefikasnijih načina za olakšanje je lagana šetnja od 10 do 20 minuta, koja prirodno potiče probavu.

Preporučuje se i izbjegavanje ležanja odmah nakon jela, kao i nošenje udobne odjeće koja ne pritišće stomak.

Topao tuš može dodatno pomoći opuštanju organizma.

Šta izbjegavati

Nakon prejedanja važno je ne pogoršavati stanje:

dodatnu hranu, posebno masnu i slatku

gazirana pića ako već imate nadutost

alkohol i jaku kafu odmah nakon obroka

Iako se ovakvi simptomi tokom praznika često smatraju uobičajenim, ako se javljaju često, mogu ukazivati na sporiju probavu ili osjetljiv želudac.

Plan oporavka stomaka za 24 sata

Jednostavan plan može pomoći da se probava stabilizira i vrati osjećaj lakoće.

Prvih 2–3 sata

ne unositi dodatnu hranu

popiti čaj od mente ili đumbira

prošetati 10–20 minuta

sjediti uspravno ako se odmara

Nakon 3–6 sati

čaša mlake vode s limunom

jogurt ili kefir

po potrebi banana ili lagana supa

Večer

lagana večera ili preskočiti obrok ako nema gladi

birati supu, kuhano povrće ili malo riže

izbjegavati meso, roštilj i kolače

čaj od kamilice prije spavanja

Sljedeće jutro

čaša tople vode (po želji s limunom)

lagan doručak poput zobenih pahuljica ili jabuke s jogurtom

kafu piti tek nakon jela

Tokom narednog dana

manji obroci svaka 3–4 sata

fokus na laganu hranu (povrće, supa, riža, piletina)

dovoljno tečnosti

lagana fizička aktivnost

Mali trikovi koji mogu pomoći

ležanje na lijevom boku

blaga masaža stomaka kružnim pokretima

topli termofor na stomaku

Sretno!

