Sedmični horoskop od 16. do 22. marta: Tajne se otkrivaju, sudbine iznenada mijenjaju

Astrološka prognoza za period od 16. do 22. marta donosi razne promjene – od novih poslovnih prilika do emotivnih razgovora koji mogu promijeniti odnose. Ova nedjelja za mnoge znakove donosi situacije u kojima će skrivene stvari konačno izaći na vidjelo, dok će neki morati da prilagode svoje planove novim okolnostima.

OVAN

Posao: Početak nedjelje donosi situaciju u kojoj ćete morati da reagujete na nešto što se dugo prećutkivalo. Jasna reakcija može spriječiti veće probleme.

Ljubav: Privlačnost može nastati kroz zajedničke aktivnosti. Zauzeti Ovnovi primećuju promjene u dinamici veze.

Zdravlje: Moguća napetost u mišićima.

BIK

Posao: Očekuje vas reorganizacija na poslu koja vam u početku neće prijati, ali će se kasnije pokazati korisnom. Do kraja nedjelje imaćete više kontrole nad obavezama.

Ljubav: Partner traži stabilnost i jasne dogovore. Slobodni Bikovi razmišljaju kome žele da posvete vreme.

Zdravlje: Umor, pokušajte da usporite tempo.

BLIZANCI

Posao: Nedelja donosi mnogo manjih zadataka koji zahtjevaju brzu reakciju i prilagođavanje. Vaša snalažljivost dolazi do izražaja.

Ljubav: Razgovor započet iz radoznalosti može prerasti u nešto zanimljivo. Zauzeti Blizanci žele više slobode.

Zdravlje: Mentalni umor, napravite pauzu od svega.

RAK

Posao: Pred vama je zadatak koji zahteva strpljenje i koncentraciju. Rezultati će doći sporije, ali će biti stabilni.

Ljubav: Emocije pokazujete kroz male znakove pažnje. Slobodni Rakovi uživaju u društvu osobe koja ih razume.

Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

LAV

Posao: Imaćete priliku da pokažete inicijativu u situaciji u kojoj drugi oklevaju. Vaš potez može doneti konkretan napredak.

Ljubav: Partner želi više vaše pažnje i prisutnosti. Slobodni Lavovi mogu upoznati zanimljivu osobu na društvenom događaju.

Zdravlje: Višak energije, potrebna vam je fizička aktivnost.

DJEVICA

Posao: Moraćete bolje da organizujete svoje vreme. Mala promjena u rutini može učiniti nedelju mnogo produktivnijom.

Ljubav: Za stabilnost veze je neophodna iskrenost. Slobodne Djevice mogu upoznati nekoga preko prijatelja.

Zdravlje: Osjetljiv stomak, birajte laganiju hranu.

VAGA

Posao: Naći ćete se između dve strane i moraćete da zauzmete neutralan stav. Vaša diplomatičnost može riješiti poslovni problem.

Ljubav: Partner želi više zajedničkog vremena. Slobodne Vage mogu upoznati zanimljivu osobu u neočekivanoj situaciji.

Zdravlje: Potreban vam je emotivni predah.

ŠKORPIJA

Posao: Diskrecija je ključ uspjeha ove nedelje. Informacije koje dobijete pomoći će vam da donesete važnu odluku.

Ljubav: Emocije su snažne, ali ih ne pokazujete lako. Slobodne Škorpije mogu biti privučene misterioznom osobom.

Zdravlje: Obratite pažnju na stres.

STRIJELAC

Posao: Nova ideja ili predlog podstaći će vas da razmišljate drugačije. Dobar je period za planiranje budućih projekata.

Ljubav: Veza može dobiti novu energiju kroz zajedničko putovanje ili izlet. Slobodni Strelčevi otvoreni su za spontana poznanstva.

Zdravlje: Boravak u prirodi će vam prijati.

JARAC

Posao: Očekuje vas više odgovornosti, ali i prilika da pokažete svoje organizacione sposobnosti. Rezultati će biti vidljivi krajem nedelje.

Ljubav: Iskren razgovor može ojačati odnos. Slobodni Jarčevi privlače osobu koja ceni ozbiljnost.

Zdravlje: Moguća napetost u vratu.

VODOLIJA

Posao: Kreativno rešenje problema može se pojaviti onda kada ga najmanje očekujete. Važno je da brzo reagujete.

Ljubav: Veza se razvija kroz zajedničke planove za budućnost. Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu sličnih interesovanja.

Zdravlje: Mentalni odmor pomoći će vam da zadržite fokus.

RIBE

Posao: Ova nedjelja donosi završavanje obaveza koje su se nagomilale. Olakšanje ćete osjetiti pred kraj nedjelje.

Ljubav: Emotivna povezanost jača kroz razumijevanje i strpljenje. Slobodne Ribe mogu razviti simpatije prema nekome iz svakodnevnog okruženja.

Zdravlje: Potreban vam je odmor, piše naj žena.

Facebook komentari