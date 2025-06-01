Iran: Trideset brodova prošlo kroz Hormuz

On je naglasio da je plovilima povezanima s “neprijateljskim državama” i dalje zabranjen prolaz tim putem. Agencija Tasnim, bliska IRGC-u, navodi da su među brodovima koji su prošli kroz tjesnac bili i kineski brodovi, prenosi HINA.

Prema izvještaju, tranzit je omogućen nakon koordinacije između Irana i Kine, uz naglašavanje njihovih bliskih političkih i strateških odnosa. Tasnim nije naveo tačan broj brodova, već je govorio o “nizu kineskih plovila”.

Kina i Iran se dugo smatraju bliskim partnerima, što izaziva nezadovoljstvo Washingtona. Istovremeno, prenosi dpa, SAD i Iran se međusobno optužuju za poteze oko kontrole ovog ključnog pomorskog pravca.

Izvještaj dolazi u trenutku kada se govori o diplomatskim razgovorima između SAD i Kine, dok Bijela kuća poručuje da Hormuški tjesnac mora ostati otvoren za nesmetan transport energenata,pišu Vijesti

Iran tvrdi da tjesnac nije blokiran, ali brodarske kompanije navodno moraju koordinirati prolaz s iranskim vlastima i plaćati naknade, što prema nekim stručnjacima može biti u suprotnosti s međunarodnim pravom tranzitnog prolaza.

