Svaštara

Koji horoskopski znakovi najbolje surađuju na poslu?

2.8K  
Objavljeno prije 12 minuta

Jeste li se ikad zapitali zašto neki poslovni timovi djeluju kao dobro uigrana ekipa, dok se drugi muče na svakom koraku?

Shutterstock

Jeste li se ikad zapitali zašto neki poslovni timovi djeluju kao dobro uigrana ekipa, dok se drugi muče na svakom koraku? Astrologija nudi zabavan pogled na međuljudske odnose, pa tako i one poslovne. Prema zvijezdama, neki se znakovi prirodno bolje nadopunjuju, lakše surađuju i zajedno lakše dolaze do uspjeha.

Jarac i Bik

Kad se spoje dva zemljana znaka, sve nekako sjedne na mjesto. Jarac je ambiciozan, discipliniran i stalno gleda nekoliko koraka unaprijed, a Bik je uporan, praktičan i zna kako ideju pretvoriti u konkretan rezultat. Zajedno čine čvrst tandem koji voli sigurnost, stabilnost i opipljive rezultate.

U ovom partnerstvu Jarac obično vuče prema velikim ciljevima i drži smjer, dok Bik strpljivo i temeljito radi na tome da se planovi stvarno ostvare. Ne zalijeću se bez veze i ne vole nepotreban rizik – radije se oslanjaju na provjerene poteze, disciplinu i trud. Upravo zato mogu izgraditi nešto što traje.

Ovan i Lav

Kad se spoje dva vatrena znaka, energije ne nedostaje. Ovan donosi inicijativu, hrabre ideje i spremnost da odmah krene u akciju. Lav pak zna kako tim idejama dati vidljivost, samopouzdanje i dozu glamura. Zajedno čine duo koji voli velike ciljeve i ne zadovoljava se prosjekom.

Njihova suradnja puna je entuzijazma i međusobnog guranja naprijed. Ovan pokreće stvari, a Lav zna kako ih predstaviti tako da ih svi primijete. Iako oboje vole biti važni, zajednički cilj najčešće im je važniji od ega. Kad dobro podijele uloge, Ovan je pogon, a Lav onaj koji projektu daje prepoznatljivost i dodatnu snagu.

Blizanci i Vodenjak

Ovo je par koji se posebno dobro snalazi tamo gdje su ideje, komunikacija i brzina najvažniji. Blizanci su odlični u povezivanju ljudi, prodaji i predstavljanju ideja, dok je Vodenjak tip koji stalno smišlja nešto novo i razmišlja drukčije od drugih. Zajedno mogu biti vrlo jaki u tehnologiji, marketingu i medijima.

Vodenjak vidi ono što dolazi, a Blizanci znaju kako tu ideju približiti drugima. Ne drže se slijepo pravila i stalno traže nove načine rada, svježije pristupe i bolja rješenja. Zbog te otvorenosti i fleksibilnosti brzo se prilagođavaju promjenama i često su korak ispred drugih.

Djevica i Škorpion

Spoj analitične Djevice i pronicljivog Škorpiona stvara tim koji rijetko što prepušta slučaju. Djevica pazi na detalje, organizaciju i izvedbu, a Škorpion ima jak instinkt, strateški pogled i sposobnost da brzo prepozna što je u nekom problemu stvarno važno.

Ovaj par posebno dobro funkcionira u područjima u kojima su važni preciznost, istraživanje i temeljita analiza – primjerice u financijama, pravu ili znanosti. Djevica drži red i kvalitetu, a Škorpion gura stvari naprijed uporno i fokusirano. Kad vjeruju jedno drugome, mogu doći do stvarno vrhunskih rezultata.

Rak i Ribe

Kad se udruže dva vodena znaka, često nastaje posao u kojem su važni ljudi, odnosi i osjećaj smisla. Rak je brižan, intuitivan i dobar u stvaranju povjerenja, bilo s klijentima bilo unutar tima. Ribe donose puno kreativnosti, empatije i mašte, pa zajedno mogu stvoriti nešto posebno.

Ovaj duo dobro se snalazi u uslužnim djelatnostima, kreativnim industrijama i radu koji traži razumijevanje drugih. Rak se brine da sve ima strukturu i da ljudi oko njega imaju osjećaj sigurnosti, dok Ribe unose inspiraciju i nove ideje. Njihova najveća prednost je emocionalna inteligencija – znaju prepoznati što ljudima treba i tako lakše grade odanost i povjerenje.

Naravno, uspjeh u poslu ovisi o puno više od horoskopa, ali astrološka kompatibilnost nekima može biti zabavan dodatni plus. Bilo da se pronalazite u nekom od ovih parova ili gradite svoj sasvim drukčiji tim, najvažnije je prepoznati tko u čemu blista i kako te razlike pretvoriti u prednost. A ako se uz to poklope i zvijezde – tim bolje, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh