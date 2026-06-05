Nema privilegovanih: Norveška princeza na listi čekanja za transplantaciju pluća

Specijalista za pluća Are Holm rekao je da je nakon sveobuhvatne medicinske procjene stavljena na listu osoba kojima bi trebala biti transplantirana pluća što je prije moguće, prema saopćenju kraljevskog dvora.

Doktor Univerzitetske bolnice u Oslu dao je ovu najavu, iako još nije poznato koliko će vremena biti potrebno da se pronađe odgovarajuća donorska pluća.

Mette-Marit pati od neizlječivog stanja plućne fibroze, kod kojeg se ožiljno tkivo formira u plućima, uzrokujući simptome uključujući otežano disanje.

Zdravstveno stanje krunske princeze se nedavno pogoršalo. Nekoliko puta je viđena kako koristi aparat za kisik – posljednji put u četvrtak, prema norveškim medijima, kada je nakratko bila u Univerzitetskoj bolnici u Oslu prije nego što je otišla nakon nekoliko sati.

Dok čeka nova pluća, krunska princeza neće moći normalno obavljati svoj službeni program, saopćio je dvor,pišu Vijesti

Mette-Maritino stanje također ima posljedice za porodicu prijestolonasljednika. Par prijestolonasljednika neće proslaviti srebrnu godišnjicu braka u augustu kako je planirano.

Princ Haakon (52) će ograničiti duža putovanja kako bi proveo više vremena sa suprugom. Nedavno je skratio putovanje u Japan kako bi u četvrtak pratio Mette-Marit u bolnicu.

Princ također neće prisustvovati zlatnoj godišnjici braka švedskog kraljevskog para u junu, navodi se u saopštenju.

Princeza Ingrid Alexandra (22), kćerka Mette-Marit i Haakona, vratila se u Oslo nakon boravka u inostranstvu na Univerzitetu u Sydneyu kako bi bila bliže svojoj porodici.

Njen brat, princ Sverre Magnus (20), trebao bi početi studirati na univerzitetu u Evropi kasnije ove godine kako je planirano, prema dvoru. Međutim, rekao je da će se vratiti kući ako “situacija to zahtijeva”.

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