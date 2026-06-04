Venera ulazi u Lava 13.6.: Stiže razdoblje hrabre ljubavi, snažne privlačnosti i velikih odluka srca

Od 13.6. Venera ulazi u Lava i otvara razdoblje naglašenih ljubavnih odluka, snažnije privlačnosti i većih očekivanja u odnosima. Najviše će je osjetiti Lavovi, Vodenjaci, Bikovi i Škorpioni, osobito oni s osobnim planetima ili važnim točkama horoskopa u prvim i srednjim stupnjevima fiksnih znakova.

Od 13.6. do 9.7.2026. Venera prolazi kroz Lava i mijenja atmosferu u ljubavi, odnosima, užitku, novcu i načinu na koji doživljavamo vlastitu privlačnost. Nakon mekših, opreznijih i intimnijih vodenih naglasaka, energija postaje otvorenija, srčanija i vidljivija. Ono što se osjećalo u tišini sada traži jasan izraz: pogled, gestu, priznanje, prisutnost i hrabrost da se emocija pokaže bez skrivanja.

Venera u Lavu donosi potrebu da se osjećamo željeno, izabrano i stvarno viđeno. U ovom razdoblju ljudi lakše pokazuju što osjećaju, ali i snažnije reagiraju na hladnoću, ravnodušnost ili manjak poštovanja. Lav je znak srca, ponosa, kreativnosti i životne radosti, a Venera u njegovu prostoru ljubavi daje toplinu, boju, glas i stil.

Ovaj tranzit vraća intenzitet u odnose. Emocije dobivaju volumen. Ono što je dugo bilo potisnuto lakše izlazi na površinu. Polovični odnosi počinju djelovati premalo, a sve što još ima iskru dobiva priliku da se rasplamsa.

Ljubav traži hrabrost prije savršenog trenutka

Venera u Lavu naglašava ljubavnu hrabrost. Mnogi će u ovom razdoblju jasnije osjetiti što žele, koga žele i koji odnos više nema snagu da ih pokrene. Lav teško podnosi emocionalno skrivanje iza hladne pristojnosti. Traži toplinu, otvorenost i osjećaj da ljubav ima dostojanstvo.

Od 13.6. u prvi plan ulaze privlačnost, samopoštovanje i emocionalna velikodušnost. Ljudi će lakše posezati za lijepim gestama, izjavama, poklonima, susretima i spontanim trenucima koji vraćaju osjećaj živosti. Romansa ponovno dobiva važnost, ali u lavovskom smislu ona nema veze s praznim sjajem. Ovdje je riječ o srcu koje se ne srami vlastite topline.

U odnosima u kojima postoji stvarna povezanost Venera u Lavu unosi radost, nježnost, humor, igru i želju za zajedničkim uživanjem. Partneri se lakše prisjećaju zbog čega su se jednom privukli. Vraća se potreba za izlascima, putovanjima, lijepim večerima, dotjerivanjem, plesom, slavljem i stvaranjem uspomena koje nose stvarnu emocionalnu težinu.

U odnosima koji su već iscrpljeni ovaj tranzit pojačava ono što se više teško uljepšava. Lav ne podnosi emocionalno zanemarivanje. Ako netko stalno daje, a zauzvrat dobiva tek mrvice pažnje, u njemu se budi otpor. Ako se ljubav pretvorila u naviku bez topline, Venera u Lavu otvara pitanje koje se ne izgovara ravnodušno: gdje je nestalo srce?

Prvi val: 15./16.6. donosi neočekivane susrete i iskru koja mijenja ritam

Već 15.6. Venera u Lavu ulazi u važan niz aspekata. Inkonjunkcija sa Sjevernim Mjesečevim čvorom u Ribama otvara osjećaj unutarnjeg podešavanja. U ljubavi, željama ili slici koju imamo o sebi pojavljuje se potreba za preciznijim smjerom. Neki odnosi djeluju privlačno, ali ne vode tamo gdje duša želi ići. Neke odluke izgledaju logično, ali srce na njih ne pristaje.

Istoga dana Venera radi kvintil s Marsom, aspekt koji pojačava privlačnost, kreativnu napetost i želju za konkretnim djelovanjem. Dobar je trenutak za pokretanje svega što traži šarm, strast i osobni pečat. U ljubavi donosi igru pogleda, izravnije signale i hrabriji nastup. U kreativnom radu daje osjećaj da ideja napokon dobiva tijelo.

Najživlji dio tog prijelaza dolazi u noći s 15. na 16.6., kroz sekstil Venere u Lavu i Urana u Blizancima. Uran otvara vrata iznenađenjima, susretima, neočekivanim porukama i naglim promjenama raspoloženja. Blizanci donose riječ, pokret, razgovor i informaciju, dok Lav dodaje magnetizam. Zato 15./16.6. nosi energiju poziva koji stiže iznenada, slučajnog susreta, priznanja bez duge pripreme ili ideje koja se pojavljuje u pravom trenutku.

Ljubav se tada ne ponaša predvidljivo. Osoba koja je šutjela odjednom se javlja. Netko tko je bio nesiguran pokazuje zanimanje. Netko shvaća da ga više ne privlači ono što je dugo smatrao sigurnim izborom. Uran teško podnosi dosadu, a Venera u Lavu traži život koji ima boju, srce i prisutnost.

17.6.: Venera i Neptun otvaraju romantiku, inspiraciju i ideal

U ranim satima 17.6. Venera u Lavu radi trigon s Neptunom u Ovnu. To je jedan od najmekših i najinspirativnijih aspekata cijelog tranzita. Venera želi ljubav, ljepotu i užitak, a Neptun dodaje maštu, duhovnu dimenziju i osjećaj da iza svakodnevne logike postoji širi sloj značenja.

U ljubavi ovaj aspekt donosi snažnu idealizaciju, ali i iskrenu potrebu za dubljom povezanošću. Ljudi lakše osjećaju nježnost, suosjećanje, čežnju i onu vrstu privlačnosti koja ne počiva samo na fizičkom dojmu. Budi se unutarnji svijet umjetnika, romantičara, glazbenika, pisaca, vizionara i svih koji stvaraju iz slike koju prvo vide iznutra.

Neptun se nalazi u Ovnu pa ideal dobiva pokret. San traži odluku. Inspiracija traži djelovanje. Venera u Lavu ovdje stvara scenu, podiže glas, bira boje i daje oblik onome što osjeća.

Aspekt pogoduje ljubavnim priznanjima, kreativnom radu, umjetničkim projektima, fotografiranju, glazbi, plesu, pisanju i svemu što spaja emociju i izražaj. Vrijedi ga iskoristiti svjesno, bez pretjeranog uljepšavanja osobe koja još nije pokazala stvarno lice. Neptun daje čaroliju, ali traži unutarnju budnost.

17.6.: Opozicija s Plutonom skida masku s odnosa

Kasnije 17.6. Venera u Lavu stoji nasuprot Plutonu u Vodenjaku. Riječ je o aspektu snažne privlačnosti, dubokih emocija, ljubomore, kontrole, fascinacije, prekida tišine i suočavanja s onim što se u odnosima dugo odvijalo ispod površine.

Venera u Lavu želi ljubav koja je ponosna i vidljiva. Pluton u Vodenjaku donosi hladniju, prodorniju, kolektivnu i psihološki zahtjevnu energiju. Kada se ta dva principa nađu u opoziciji, nastaje napetost između osobne želje i emocionalne moći drugoga. Tko ima kontrolu? Tko određuje koliko ljubavi smije biti pokazano? Tko se boji izloženosti? Tko koristi distancu kao oblik dominacije?

Ovaj aspekt otvara stare rane povezane s odbacivanjem, poniženjem, manipulacijom ili potrebom da se ljubav zasluži. U zdravim odnosima donosi duboke razgovore i mogućnost da se strast ponovno probudi kroz iskrenost. U nestabilnim odnosima pojačava ono što je već problematično: posesivnost, igre moći, emocionalne ucjene, nagle rezove i potrebu da se netko dokaže pod svaku cijenu.

Venera i Pluton ne stvaraju laganu atmosferu, ali donose istinu. Sve što se pojavi oko 17.6. vrijedi ozbiljno promotriti. Reakcije će biti snažne jer dodiruju ponos, želju, strah i potrebu za potvrdom. Lav želi biti voljen cijelim srcem. Pluto provjerava koliko je ta ljubav slobodna od kontrole.

Novac, stil i užitak: Venera u Lavu traži kvalitetu i mjeru

Venera govori i o novcu, vrijednostima, ukusu, zadovoljstvu i načinu na koji biramo ono što nam daje osjećaj obilja. U Lavu postaje velikodušna, raskošna i sklona lijepim stvarima. Od 13.6. do 9.7. mnogi će poželjeti ulagati u izgled, odjeću, kosu, nakit, dom, proslave, putovanja i iskustva koja podižu raspoloženje.

Razdoblje pogoduje kreativnim industrijama, javnom nastupu, promociji, umjetnosti, ljepoti, modi, zabavi, sceni i radu s publikom. Venera u Lavu zna privući pogled. Zna predstaviti ideju tako da ljudi osjete njezinu toplinu. Zna običan proizvod pretvoriti u doživljaj, a osobni stil u poruku.

Isti tranzit donosi i sklonost pretjerivanju. Lav voli široku gestu. Želi poklon koji ostavlja dojam, večeru koja se pamti, odjeću koja podiže energiju i prostor koji izgleda svečanije od običnog dana. Kada to dolazi iz radosti, djeluje velikodušno i životno. Kada iza toga stoji potreba da se kupi pažnja ili dokaže vlastita vrijednost, stvara pritisak.

Zato je dobro postaviti jednostavno pitanje: trošim li zato što uživam ili zato što tražim potvrdu? Venera u Lavu najbolje radi kada velikodušnost dolazi iz srca, a sigurnost iznutra.

25.6.: Trigon sa Saturnom daje ozbiljnost i zrelost

Nakon snažnog početka tranzita, 25.6. dolazi stabilniji i vrlo vrijedan aspekt: Venera u Lavu radi trigon sa Saturnom u Ovnu. To je trenutak u kojem srce i odgovornost pronalaze zajednički jezik. Ako su dani oko 15.6., 16.6. i 17.6. pokazali gdje postoji iskra, ideal ili napetost, 25.6. pokazuje što ima strukturu.

Saturn u Ovnu traži zrelost u djelovanju. On vatru usmjerava i daje joj formu. Venera u Lavu tada lakše razlikuje prolaznu fascinaciju od odnosa koji ima stvarnu snagu. Dan je dobar za ozbiljne razgovore o vezi, dogovore, financijske odluke, poslovne suradnje, definiranje granica i planove koji se tiču ljubavi ili kreativnog rada.

U vezama ovaj aspekt donosi potrebu za odanošću. Lijepe riječi gube težinu ako iza njih nema ponašanja. Saturn traži kontinuitet, a Lav traži srce. Njihov trigon daje mogućnost da se ljubav pokaže kroz djela, zaštitu, lojalnost i jasnu namjeru.

To je jedan od najboljih trenutaka tranzita za parove koji žele učvrstiti odnos, ali i za pojedince koji žele prestati pristajati na veze bez pravog oslonca. Venera u Lavu tada zadržava toplinu, ali dobiva dostojanstvo koje se ne objašnjava i ne moli.

30.6.: Neptunova magla i ulazak Jupitera u Lava

Kraj 6. mjeseca donosi zanimljiv spoj. Venera 30.6. radi seskvikvadrat s Neptunom u Ovnu, aspekt koji traži oprez u procjeni ljudi, obećanja i vlastitih očekivanja. Romantika je i dalje snažna, ali percepcija lako postaje zamagljena. Netko uljepšava situaciju. Netko čuje ono što želi čuti. Netko se zaljubljuje u potencijal, dok stvarnost stoji po strani i čeka da bude viđena.

Istoga dana Jupiter ulazi u Lava i otvara novi veliki ciklus koji će trajati više od godinu dana. To je važan prijelaz za cijelu astrološku sliku 2026. godine. Dok je Venera još u Lavu, Jupiter ulazi u isti znak i dodatno pojačava teme vidljivosti, samopouzdanja, stvaranja, ljubavi, radosti, djece, umjetnosti, osobnog brenda i hrabrog nastupa.

Od 30.6. energija Lava postaje znatno šira. Ono što je Venera započela u području srca, Jupiter širi na životni plan. Ljudi će snažnije osjećati potrebu da se izraze, pokažu, stvaraju, vole i zauzmu prostor koji im pripada. Za kreativne ljude ovo je iznimno poticajan trenutak. U odnosima raste potreba za iskrenom radošću, ali i ego ondje gdje nema emocionalne zrelosti.

Kraj 6. mjeseca zato traži budnost. Srce je otvoreno, inspiracija velika, a slika lako uljepšana. Najbolje odluke dolaze kada entuzijazam ostane živ, a činjenice ipak ostanu na stolu.

5.7. i 8.7.: Riječi liječe, umjetnost vraća smisao

Početak 7. mjeseca donosi nježnije nijanse. Merkur u Raku 5.7. radi polusekstil s Venerom u Lavu. To je aspekt malog pomaka, ali vrlo koristan za razgovore o osjećajima, obitelji, prošlosti i onome što nas iznutra dira. Merkur u Raku govori iz memorije, Venera u Lavu govori iz srca. Zajedno otvaraju prostor za rečenice koje nisu hladne, ali imaju težinu.

Oko 8.7. Venera radi bikvintil s Neptunom. Aspekt je kreativan, suptilan i inspirativan, dobar za umjetnički rad, fotografiju, glazbu, duhovnu praksu, rituale ljepote i sve što traži profinjen osjećaj.

Nakon jačih napetosti iz sredine 6. mjeseca, vraća se podsjetnik da ljubav i ljepota imaju iscjeljujuću dimenziju kada ne služe bijegu od stvarnosti.

9.7.: Završni test prije ulaska Venere u Djevicu

Na samom kraju boravka u Lavu, 9.7., Venera radi seskvikvadrat sa Saturnom u Ovnu i zatim ulazi u Djevicu. To je prijelaz iz velikog srca u praktičnu provjeru. Sve što je tijekom prethodnih tjedana bilo glasno, strastveno, uzbudljivo i glamurozno sada prolazi kroz pitanje održivosti.

Saturn na izlazu iz tranzita traži emocionalnu odgovornost. Ako su obećanja bila prevelika, stvarnost ih sada sužava. Ako je odnos imao snagu, dobiva zreliji oblik. Ako je potrošnja otišla predaleko, dolazi račun. Ako je kreativni impuls bio iskren, sada traži rad, rutinu i disciplinu.

Ulazak Venere u Djevicu nakon 9.7. spušta energiju iz sjaja u detalj. Ljubav se tada počinje pokazivati kroz brigu, dosljednost i male konkretne postupke. Sve što je Venera u Lavu probudila, Venera u Djevici tražit će da se uredi.

Tko će najviše osjetiti Veneru u Lavu 2026.?

Najviše će je osjetiti Lavovi, Vodenjaci, Bikovi i Škorpioni, osobito oni koji imaju osobne planete ili važne točke horoskopa u prvim i srednjim stupnjevima fiksnih znakova. Lavovima ovaj tranzit donosi jaču privlačnost, vidljivost i potrebu da ponovno stanu u središte vlastitog života. Vodenjacima aktivira odnose i donosi ogledalo kroz druge ljude. Bikovima i Škorpionima otvara napetija pitanja doma, karijere, intime, kontrole i osobne sigurnosti.

Vatreni znakovi, Ovan, Lav i Strijelac, lakše će prepoznati poticajnu stranu ovog tranzita. Za njih Venera u Lavu donosi hrabrost, kreativni impuls, više samopouzdanja i potrebu za konkretnim uživanjem u životu. Zračni znakovi, Blizanci, Vaga i Vodenjak, dobivaju pojačanu društvenu dinamiku, razgovore, susrete i prilike kroz kontakte.

Ipak, ovaj tranzit zahvaća svakoga kroz područje Lava u natalnoj karti. Ondje od 13.6. do 9.7. dolazi više topline, želje, teatralnosti, kreativnosti i potrebe za priznanjem.

Srce zna kada je prisutno, a kada glumi

Venera u Lavu 2026. donosi glasnije, vidljivije i toplije razdoblje. Pojačava ton, podiže temperaturu i traži hrabriji pogled na ljubav, želju, novac i vlastitu vrijednost. Neki će se zaljubiti. Neki će priznati ono što dugo skrivaju. Neki će shvatiti da ih više ne zanima odnos u kojem moraju smanjivati vlastitu snagu da bi ostali prihvaćeni.

Najvažnija lekcija ovog tranzita nalazi se u dostojanstvu srca. Ljubav traži toplinu i poštovanje. Strast traži iskru i zrelost. Vidljivost traži hrabrost i unutarnju sigurnost. Venera u Lavu podsjeća da se život ne živi punim kapacitetom dok srce stalno pregovara o vlastitoj vrijednosti.

Od 13.6. do 9.7. emocije će govoriti glasnije. Pitanje je samo hoćemo li ih čuti na vrijeme.

Suzana Dulčić/ATMA

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