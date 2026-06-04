Ova 4 znaka Zodijaka očekuje ljeto koje mijenja smjer života: Počinje razdoblje koje će dugo pamtiti!

Za četiri znaka Zodijaka ljeto 2026. donosi rijetku priliku da izađu iz položaja koji ih je predugo držao na mjestu.

Ljeto 2026. donosi vidljivu promjenu tempa. Nakon mjeseci u kojima su mnogi prolazili kroz osjetljive unutarnje procese, bavili se obiteljskim odnosima, pitanjima sigurnosti, emocijama i starim strahovima, kraj 6. mjeseca otvara drukčiju atmosferu. Jupiter napušta Raka i ulazi u Lava pa se pažnja postupno premješta prema hrabrijem nastupu, jasnijem izražavanju, stvaranju, ljubavi i odlukama koje traže više osobne prisutnosti.

Ovo ljeto neće svima donijeti iste događaje, ali će mnogima jasno pokazati gdje su se predugo držali skromno, tiho ili oprezno. Jupiter u Lavu budi potrebu za vidljivošću, toplinom, ljubavlju, kreativnošću, slobodom i snažnijim osobnim izrazom. Ono što se dugo odgađalo sada će tražiti više prostora. Lakše će se pokretati razgovori, prihvaćati pozivi, planirati putovanja, ulaziti u nova iskustva i donositi odluke koje vraćaju osjećaj da se život ponovno širi.

Srpanj/jul nosi posebno živu dinamiku. Mars u Blizancima pokreće razgovore, dogovore, kretanja i susrete koji dolaze brže nego što se očekivalo, dok Uran u istom znaku unosi faktor iznenađenja. Planovi će se kod mnogih mijenjati naglo, no upravo se kroz takve pomake otvaraju pravci koji ranije nisu bili u planu.

Merkur retrogradan u Raku vraća stare razgovore, obiteljske teme i nedovršene emotivne odluke pa prvi dio ljeta spaja ono što je ostalo iza nas s onim što tek traži svoje mjesto. Nerazriješene stvari ponovno dolaze na stol, ovaj put s više zrelosti i manje potrebe za bježanjem od istine.

Sredina 8. mjeseca donosi solarnu pomrčinu u Lavu, jedan od najvažnijih astroloških trenutaka ljeta. Ona aktivira samopouzdanje, ljubav, kreativnost, javni nastup i osobni identitet. Kod nekih će se tada pojaviti jasno saznanje da se više ne mogu vraćati starom načinu života. Drugi će dobiti priliku pokazati što znaju, započeti nešto novo ili preuzeti mjesto koje im već dugo prirodno pripada.

Najviše će ovu energiju osjetiti četiri znaka!

Rak

Za Rakove ljeto 2026. počinje kao završni dio jednog važnog osobnog ciklusa. Jupiter je dugo prolazio kroz Vaš znak i širio sve ono što nosite u sebi: emocije, potrebe, strahove, nade, odnose i sliku koju imate o vlastitom životu. Vanjskom svijetu možda nije uvijek bilo jasno koliko ste se mijenjali, ali unutarnji pomaci bili su duboki.

Kada Jupiter 30.6. uđe u Lava, fokus se premješta na Vašu vrijednost, novac, sigurnost i konkretne rezultate. Ono što ste emocionalno razumjeli sada treba dobiti vidljiv oblik u svakodnevici. Rakovi će snažnije osjećati potrebu da počnu živjeti u skladu s onim što znaju da zaslužuju. To se može odraziti kroz posao, zaradu, odnos prema tijelu, dom, svakodnevne navike ili način na koji raspoređuju svoju energiju među ljudima.

Merkur retrogradan u Raku tijekom prvog dijela ljeta vraća stare teme. Mogući su razgovori koji su dugo čekali pravi trenutak, povratak ljudi iz prošlosti, preispitivanje obiteljskih odnosa ili unutarnje razjašnjenje oko onoga što ste predugo držali u sebi. Ovo razdoblje traži iskrenost i donosi olakšanje ondje gdje je napetost dugo tinjala u pozadini. Pojedine stare priče vraćaju se zbog završetka, jasnijeg pogleda i zatvaranja kruga.

Od 11.8. Mars ulazi u Raka i donosi Vam više snage, odlučnosti i emotivne reaktivnosti. Tada ćete teže šutjeti o onome što Vas pogađa. Bit ćete spremniji zauzeti se za sebe, pokrenuti promjenu i jasnije reći što Vam treba. U ljubavi ovo razdoblje donosi veću bliskost ondje gdje postoji stvarna emotivna sigurnost. U odnosima koji se održavaju na nejasnoći Rak više neće imati strpljenja za polovične signale.

Ljeto 2026. za Vas je važno jer vraća osjećaj osobne vrijednosti. Nakon unutarnjeg sazrijevanja dolazi trenutak u kojem ono što ste shvatili treba pretočiti u mirnije, sigurnije i konkretnije izbore.

Lav

Lav je najjače aktiviran znak ljeta 2026. Ulazak Jupitera u Vaš znak otvara veliki ciklus rasta koji se neće potrošiti u nekoliko tjedana, već će se razvijati i tijekom 2027. godine. Ipak, baš ljeto 2026. donosi prvi snažan val te energije. Nakon razdoblja u kojem ste možda morali raditi u tišini, povući se, odmoriti ili se suočiti s vlastitim strahovima, sada se pažnja ponovno vraća na Vas.

Venera u Lavu od sredine 6. mjeseca do 9.7. pojačava privlačnost, šarm, romantiku i želju za uživanjem. Ovo razdoblje donosi više pogleda, poziva, simpatija i prilika. Ako ste dugo potiskivali kreativnost, želju za ljubavlju ili potrebu da se izrazite, sada će sve to sve teže ostajati u drugom planu.

Jupiter u Lavu dodatno širi sve što se odnosi na identitet. Lavovi mogu osjetiti snažan poriv da promijene izgled, nastup, posao, ljubavni status ili način na koji se predstavljaju svijetu. Vraća se hrabrost, ali s njom dolazi i odgovornost za vlastite izbore. Jupiter otvara vrata, a na Vama je da kroz njih prođete s jasnom sviješću o tome što želite.

Solarna pomrčina u Lavu 12.8. posebno je važna za one koji imaju Sunce, podznak, Mjesec ili osobne planete u Lavu. Ona može označiti početak nove životne faze, izlazak iz stare uloge ili odluku koja mijenja smjer. Netko će započeti novu ljubav, netko izaći u javnost s projektom, preuzeti veću odgovornost ili napokon priznati sebi da se više ne želi prilagođavati očekivanjima koja ga umanjuju.

Za Lavove ovo ljeto nosi temu povratka sebi. Najbolje će se otvoriti kroz zrelu prisutnost, iskren talent i hrabrost da prestanete skrivati ono što već dugo traži svoje mjesto.

Vaga

Vagama ljeto 2026. donosi snažan društveni i emotivni zamah. Jupiter u Lavu aktivira područje prijateljstava, podrške, zajednica, planova za budućnost i ljudi koji Vam mogu otvoriti vrata. Nakon razdoblja u kojem je mnogo toga bilo vezano uz posao, obaveze ili tuđa očekivanja, sada se vraća osjećaj lakoće kroz kontakte, pozive, druženja i nove krugove ljudi.

Venera, Vaš vladajući planet, ulazi u Vagu 6.8., a 17.8. radi skladan aspekt s Jupiterom u Lavu. To je jedan od ljepših ljubavnih i društvenih trenutaka ljeta. Vage tada postaju magnetičnije, otvorenije i spremnije primiti pažnju koju su ranije možda umanjivale ili racionalizirale. Ovo je dobar period za ljubav, pomirenja, javne nastupe, kreativne projekte, pregovore, dogovore i odnose u kojima postoji uzajamno poštovanje.

Ako ste slobodni, ljeto može donijeti susret preko prijatelja, događaja, putovanja, poslovnog kontakta ili neke spontane situacije. Privlačnost se može razviti nenametljivo, kroz razgovor i mentalnu bliskost, a zatim dobiti snažniji emotivni ton. Ako ste u vezi, odnos sada može ponovno dobiti više radosti, pažnje i zajedničkih planova.

Vagama će biti važno s kim provode vrijeme. Jupiter u Lavu širi društveni prostor, ali i jasnije pokazuje razliku između ljudi koji Vas iskreno podržavaju i onih koji su se navikli oslanjati na Vašu prilagodljivost. Tijekom ljeta prirodnije ćete se približavati osobama uz koje se osjećate živo, viđeno i poštovano.

Ovo ljeto Vagi vraća vjeru u ljude, ali i u vlastitu privlačnost. Kada prestanete odmjeravati svaki korak i dopustite si više spontanosti, pojedini susreti mogu dobiti mnogo veći značaj nego što će se u početku činiti.

Strijelac

Strijelci ulaze u ljeto 2026. s jakom vatrenom podrškom. Jupiter, Vaš vladajući planet, ulazi u Lava i aktivira područje putovanja, obrazovanja, dalekih planova, duhovnog rasta, objavljivanja, stranih kontakata i velikih životnih odluka. Ova energija Vam prirodno odgovara jer vraća osjećaj širine. Nakon mjeseci u kojima su neke stvari djelovale teže, intimnije ili psihološki zahtjevnije, horizont se ponovno otvara.

Ljeto može donijeti snažnu potrebu za promjenom okruženja. Putovanje, preseljenje, učenje, novi projekt, kontakt s inozemstvom ili odluka da krenete prema nečemu većem mogu imati važnu ulogu. Strijelac teško podnosi život bez kretanja, a 2026. mu daje jasniji signal da nema razloga ostajati ondje gdje je unutarnji rast zaustavljen.

Mars u Blizancima tijekom prvog dijela ljeta aktivira Vaše odnose. To donosi mnogo razgovora, susreta, privlačnosti i testova u partnerstvima. Ljudi će Vas poticati da jasnije kažete što želite. Neki Strijelci mogu upoznati osobu koja dolazi iz drukčijeg okruženja, dok drugi u postojećoj vezi mogu pokrenuti razgovore o budućnosti, slobodi, putovanju ili drukčijem načinu zajedničkog života.

Solarna pomrčina u Lavu 12.8. za Vas može biti snažan okidač. Ona budi želju za učenjem, odlaskom, javnim istupom, pisanjem, objavom ili velikom odlukom koja mijenja dosadašnji smjer. Ako ste dugo čekali savršen trenutak, ljeto će Vas podsjetiti da se život često pokrene tek kada napravite prvi konkretan korak.

Strijelcima ovo ljeto vraća ono što im je najpotrebnije: osjećaj da budućnost ponovno ima prostor. Ljubav, putovanja, učenje i osobna sloboda mogu se povezati u priču koja ostavlja snažan trag.

Suzana Dulčić/ATMA

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