Opsada navijača na Zmajeve u hotelu, Spahić morao reagovati

Velika bh. zajednica u ovom američkom gradu pobrinula se za veliko interesovanje navijača za Zmajeve.

Najvjerniji fanovi imali su priliku dočekati reprezentativce na aerodromu i ispred hotela, ali pojedini su pokušali doći do igrača i unutar objekta u kojem je smještena bh. delegacija.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog navijača koji je obilazio hotel u potrazi za reprezentativcima. Na početku videa razočarano je rekao kako na trećem spratu nije pronašao nijednog igrača,pišu Vijesti

Nedugo zatim susreo je direktora reprezentacije Emira Spahića, koji mu je poručio da reprezentativcima treba mir te ga udaljio.Autor snimka je nakon toga komentarisao kako je Spahić bio ljut jer ga je snimao, a potom se pridružio grupi navijača koja je čekala u blizini recepcije hotela.

Jedan od prisutnih navijača rekao je da im nije dozvoljeno prići igračima, dok je autor videa kroz šalu dodao da bi mogli pozvati osiguranje kako bi ih udaljili iz hotela.

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