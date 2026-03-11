Život postaje mnogo prijatniji za 4 znaka prije kraja marta, konačno stižu svjetliji dani

Ribe, Rak, Djevica i Ovan konačno su dočekali svjetlije dane. Do kraja marta život postaje mnogo prijatniji i bolji za njih.

Iako je početak godine bio pomalo težak, sa nekoliko velikih astroloških promjena iza nas, život postaje mnogo prijatniji za četiri horoskopska znaka pre kraja marta 2026.

„Ovo su znaci koji doživljavaju masovnu, životno promjenljivu transformaciju u martu“, objasnila je astrolog Ejmi Demur u videu. „Njihovi životi će se zauvek promijeniti ovog mjeseca. Potpuno uništavaju svoje staro ja i ponovo se rađaju kao novi ljudi.“

Dakle, ako ste čekali svjetlije dane, držite se. Ako ste jedan od ovih astroloških znakova, vaš život postaje mnogo prijatniji i konačno kreće na bolje.

1. Ovan – prije kraja marta sudbinska ljubav

Demur je objasnila da će život postati mnogo prijatniji za vas jer „vaš ljubavni život prolazi kroz transformaciju na nivou sudbine“ pre kraja marta. Prema Demurovim riječima, to je zato što je „Venera u vašem znaku, usklađena sa Saturnom i Neptunom“. To znači da ljubav počinje da postaje stvarna i duhovno usklađena sa vašom većom svrhom.

Intenzivna je, ali ako je veza zaista namenjena dugoročnoj vezi, ovo je mesec u kojem se ona duboko pretvara u potpunu posvećenost. Dalje je objasnila: „Mnogi od vas će ući u posvećenu vezu, jasno definisati nešto ili podići stvari na viši nivo na način koji je stabilan i zreo.“

Štaviše, ako neko iz prošlosti ima nedovršene poslove sa vama, nemojte se iznenaditi ako vam ih energija retrogradnog Merkura vrati. Srećom, neće biti isto, jer ćete imati razboritost da ih vidite onakvima kakvi zaista jesu.

2. Rak – ekspanzija sve do juna

„Ovo je početak jednog od najobilnijih ciklusa koje ste imali godinama“, rekao je Demur. Život postaje mnogo prijatniji za vas prije kraja marta 2026. jer „Jupiter koji se direktno okreće u vašem znaku pokreće petomjesečni ciklus ekspanzije od sada do juna“.

To znači da ako ste ulagali trud iza kulisa, bićete nagrađeni rastom u karijeri, uključujući i priznanje i finansijska poboljšanja. Ako ste naučili lekcije iz ljubavi, takođe ćete privući stabilnost i posvećenost.

Moćan prozor manifestacije je otvoren za narednih pet mjeseci. Dakle, kakve god namjere da postavite, očekujte da postanu stvarnost.

3. Djevica – postajete svoja najbolja verzija

Prema riječima Demur, Djevice, „Imate najveću transformaciju od svih znakova jer je pomračenje Mjeseca u vašem znaku.“

Ovo je moćna energija koja vam pomaže da se oslobodite emocionalnog prtljaga i okončate cikluse koji su vas držali zaglavljenim u svim oblastima vašeg života, objasnio je astrolog.

Koja god verzija vas da se osjećala blokirano i manje tolerisano konačno se završava dok imate potpuno preporod. Iako je to bio naporan posao, konačno postajete najbolja verzija sebe koja se ne zadovoljava sa manje nego što zaslužuje.

4. Ribe – nove mogućnosti u ljubavi i finansijama

Kako energija napušta vaš znak i ulazi u Ovna tokom mjeseca, život postaje mnogo prijatniji za vas prije kraja marta 2026. Sa Saturnom koji konačno napušta vaš znak, „Upravo ste zvanično završili trogodišnji ciklus borbe i ograničenja“, objasnio je Demur. „A sa mladim Mesecom u Ribama, ulazite u potpuno novu eru svog života.“

Uz to, otvorit će se nove mogućnosti u ljubavi i finansijama dok budete prolazili kroz lični rast u tom procesu. Ovo je čist list za vas zato ne dozvolite ljudima poput bivših ili prošlih prijateljstava da vam unište slavu.

Sa retrogradnim Merkurom u vašem znaku do 20. marta, možete ili da izaberete da se nosite sa tim drugačije ili da ponovite iste stare obrasce kao i ranije, piše Krstarica.

