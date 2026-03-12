Iran sve žešće napada u Zaljevu: U Iraku gorila dva tankera

Dva strana tankera koja su prevozila iračko lož ulje napadnuta su u teritorijalnim vodama Iraka u blizini luke Basra, a u incidentu je poginuo jedan član posade.

Informaciju je u četvrtak objavila iračka državna televizija.

Prema navodima zvaničnika iz iračke lučke uprave, napad je izazvao požar na oba broda koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu nedaleko od Basre.

Direktor iračke kompanije za luke Farhan al Fartousi izjavio je za iračku novinsku agenciju da su nakon incidenta privremeno obustavljene sve operacije na naftnim terminalima.

„Sve aktivnosti na naftnim terminalima su potpuno zaustavljene dok traje procjena situacije“, rekao je Al Fartousi, dodajući da komercijalne luke za sada nastavljaju raditi bez prekida.

On je naveo da je u napadu poginuo jedan član posade, dok je 38 osoba do sada spašeno.

„Potraga za nestalim osobama i dalje traje“, kazao je Al Fartousi, ne iznoseći detalje o nacionalnosti članova posade niti o mogućim počiniocima napada.

Iračka vlada je za nacionalnu novinsku agenciju INA saopćila da su dva tankera bila meta sabotaže.

Sigurnosni izvor iz Basre rekao je za CNN da postoji sumnja da je brod povezan s Iranom, opremljen eksplozivom, udario u tankere. Ipak, naglašeno je da je istraga o okolnostima napada još u toku.

Nakon incidenta rad naftnih luka privremeno je obustavljen.

Napetosti u regiji su i dalje visoke jer Iran nastavlja napade na luke, tankere i naftnu infrastrukturu, dok Izrael i Sjedinjene Američke Države izvode udare na ciljeve u Iranu, pišu Vijesti.

(24sata.info)

