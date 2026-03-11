Region

Ovo su detalji tragedije u kojoj je poginuo brat pjevača Darka Lazića: Pojavile se fotografije s mjesta stravične nesreće

Objavljeno prije 1 sat

Dragan je bio na motoru koji je završio van puta, dok je automobil, koji je također učestvovao u sudaru, završio u šiblju

U stravičnoj nesreći koja se dogodila na putu za Šabac poginuo je Dragan Lazić, brat srbijanskog pjevača Darka Lazića.Do sudara je došlo između putničkog automobila i motocikla, u trenutku kada je automobil skretao, u njega je udario motocikl, piše Telegraf.rs.Dragan je bio na motoru koji je završio van puta, dok je automobil, koji je također učestvovao u sudaru, završio u šiblju. Darkovog brata su hitno hospitalizovali, a preminuo je u bolnici u Vladimircima. Za sada nije poznato šta je sa vozačem automobila.


